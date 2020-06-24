2020-06-24T10:22:44+03:00
Общество

Педагоги Югры получат выплаты за работу на ЕГЭ

Об этом стало известно от губернатора региона
Руслан Савинов
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Педагоги Югры получат выплаты за работу на ЕГЭПедагоги Югры получат выплаты за работу на ЕГЭФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова провела очередное онлайн-заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Часть обсуждения была посвящена подготовке к проведению ЕГЭ в регионе.

- Всех, кто задействован в организации ЕГЭ, включая выпускников, необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению безопасности граждан, - дала поручение глава губернатор Югры.

Наталья Комарова отметила, что нагрузка, с учетом складывающейся обстановки ложится на учителей: в этой работе задействовано 4 600 педагогов.

- Муниципальным образованиям совместно с департаментом образования и молодежной политики необходимо нормативно урегулировать назначение единовременной выплаты педагогам образовательных организаций, задействованным в подготовке и проведении ЕГЭ, - подвела итог глава региона.

Напомним, что в соответствии с приказами министерства просвещения России, Рособрнадзора с 29 июня по 25 июля в Югре пройдет основной период ЕГЭ, а с 3 по 8 августа 2020 года – дополнительный. Кроме того, 29 и 30 июня состоятся тренировочные экзамены без участия обучающихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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