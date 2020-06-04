4 Июнь 2020 2020-06-04T12:24:14+03:00

Экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно Фото: pixabay.com

Об этом стало известно от главы региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» в очередной раз ответила на вопросы югорчан. Часть обсуждения была посвящена приемной кампании в вузах.

- Экзамены в университетах не разрешены на данном этапе и проводятся дистанционно, - отметила губернатор региона.

Были также вопросы об открытии медучреждений для диспансеризации

- Открытие медицинских учреждений для диспансеризации будет постепенным: медики заявили, что они готовы исполнить план по диспансеризации до конца года, - сообщила Наталья Комарова.

Некоторые вопросы Воспитатели, работающие в данный период в дежурных группах, получают стимулирующие выплаты: так, за май такие полагаются 6,9 тысячам работников дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU