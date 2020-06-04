Экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» в очередной раз ответила на вопросы югорчан. Часть обсуждения была посвящена приемной кампании в вузах.
- Экзамены в университетах не разрешены на данном этапе и проводятся дистанционно, - отметила губернатор региона.
Были также вопросы об открытии медучреждений для диспансеризации
- Открытие медицинских учреждений для диспансеризации будет постепенным: медики заявили, что они готовы исполнить план по диспансеризации до конца года, - сообщила Наталья Комарова.
Некоторые вопросы Воспитатели, работающие в данный период в дежурных группах, получают стимулирующие выплаты: так, за май такие полагаются 6,9 тысячам работников дошкольных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU