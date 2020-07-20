2020-07-20T16:21:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 21 июля 2020: в регионе скончались три пациента с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 21 июля 2020 года
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в Югре
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За последние сутки в регионе зарегистрировано 236 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 14 214 человек. По месту инфицирования: установленные контакты – 196, уточняется – 40.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 54, с симптомами ОРВИ – 145, в бессимптомной форме заболевания – 37.

Из всех лабороторно подтвержденных случаев 43 человека – на ИВЛ, 67 – в реанимации. К сожалению, есть трое умерших.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут – 48 человек, Ханты-Мансийск – 46 и Нижневартовск – 30. Наименьшее число заражённых в Нижневартовском районе - 3 человека, Пыть-Яхе - 2 и Ханты-Мансийском районе - 1.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки из больниц Югры выписаны 170 человек, за весь период пандемии - 9058.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

ИСТОЧНИК KP.RU

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