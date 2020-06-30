Губернатор Югры рассказала о будущем дистанционного образования в регионе

Глава ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба подробно рассказала о применении технологии дистанционного образования в Югре.

Она отметила, что всплеск интереса к оценке дистанционного режима обучения в школах региона вызван разными причинами.

- В мой «Инстаграм» поступают сообщения, в которых люди пишут о плюсах и минусах обучение школьников с использованием дистанционных технологий. Некоторые югорчане организовали даже сбор подписей под петицией против дистанционного образования, - пояснила Наталья Комарова.

Губернатор Югры добавила, что это необязательный режим образования в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами, которые приняты и действуют в этом отношении в ХМАО.

Подобное решение принимали в период обострения пандемии и для обеспечения безопасности детей.

- Действовал этот режим апрель-май текущего учебного года. Как будет организован учебный процесс в новом году, зависит от того, как поведет себя инфекция, мы с вами, а также создадут ли препараты и вакцины против COVID-19, - подвела итог Комарова.

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Об этом стало известно от главы региона (подробнее)