2020-06-30T07:16:25+03:00
Происшествия

Югорчанина осудят за распространение порнографии в известной соцсети

Обвиняемый вину не признает
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанина осудят за распространение порнографии в известной соцсетиЮгорчанина осудят за распространение порнографии в известной соцсетиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя пгт. Талинка, обвиняемого по статье «Хранение порнографических материалов, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Установлено, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый через личный мобильный, подключенный к интернету, зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте». Туда он скопировал с неустановленного ресурса видео-файлы, содержащие порнографические материалы, в том числе с изображением несовершеннолетних.

- Затем для дальнейшего незаконного распространения мужчина добавил ролики в раздел «видеозаписи» своего аккаунта, доступный для просмотра неопределенным кругом лиц, тем самым распространил порнографические материалы среди пользователей интернета, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что к настоящему моменту обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорчанина привлекли за распространение порнографических материалов

Расследование дела продолжается (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменец неоднократно спаивал алкоголем подростка в Югре
Уже 11 происшествий на воде за сезон произошло на водоемах Югры
Рекордный прирост в Сургуте заболевших коронавирусом – 160 пациентов за сутки
Югорчанин ответит по закону за кражу трех бутылок водки
18-летняя сургутянка выиграла квартиру в викторине по Конституции РФ
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 30 июня 2020 года составило почти 9 тысяч человек
Глава сельского поселения в Югре незаконно приватизировал пять служебных квартир
Выплаты по 10 тысяч рублей получат более 300 тысяч детей из югорских семей
ДТП в Сургутском районе: два автолюбителя с малым водительским стажем не поделили трассу
В Югру прилетели 34 экзотические птицы
Почти 400 тысяч югорчан уже приняли участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ
В следственном изоляторе Нижневартовска началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
Погода в Югре 30 июня: кратковременный дождь
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Заместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничестве
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 июня 2020 года составило 8679 человек
Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июня
Госавтоинспекторы Югры выявили 144 пьяных водителя
В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей
Югорский водитель заплатил компенсацию за перелом кости лица ребенка