Югорчанина осудят за распространение порнографии в известной соцсети

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя пгт. Талинка, обвиняемого по статье «Хранение порнографических материалов, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Установлено, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый через личный мобильный, подключенный к интернету, зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте». Туда он скопировал с неустановленного ресурса видео-файлы, содержащие порнографические материалы, в том числе с изображением несовершеннолетних.

- Затем для дальнейшего незаконного распространения мужчина добавил ролики в раздел «видеозаписи» своего аккаунта, доступный для просмотра неопределенным кругом лиц, тем самым распространил порнографические материалы среди пользователей интернета, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что к настоящему моменту обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Расследование дела продолжается (подробнее)