Югорчанина привлекли за распространение порнографических материалов

22 Апр 2020 2020-04-22T16:00:21+03:00

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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего вартовчанина по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

По версии следствия в октябре – ноябре 2019 года подозреваемый в квартире одного из домов города Нижневартовск использовал принадлежащий ему мобильный телефон, подключенный к сети интернету в противоправных целях, - начали свой рассказ стражи порядка.

Известно, что в целях публичной демонстрации югорчанин незаконно распространил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» порнографические материалы: ролики он разместил на созданных им же общедоступных страницах учетных записей.

Добавим, что сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU