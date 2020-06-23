2020-06-23T09:28:05+03:00
Общество

Югорчанам пояснили, как распознать фейк в интернете о голосовании к поправкам в Конституцию

В онлайн-пространстве стало появляться множество ложных сведений
Руслан Савинов
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Югорчанам пояснили, как распознать фейк в интернете о голосовании к поправкам в КонституциюЮгорчанам пояснили, как распознать фейк в интернете о голосовании к поправкам в КонституциюФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске накануне, 22 июня, обсудили доклад «Картина фейком», посвященный фальсификациям о поправках, подготовленный «Независимым общественным мониторингом» - самой большой в России сетью независимых наблюдателей.

- Пользователи интернета в большинстве своем – дети и молодежь. Они часто становятся целевой аудиторией для фейков. Давайте посмотрим, как определить фейк? Всего есть два критерия: подлинность и достоверность, - начали свой рассказ наблюдатели.

Так, один из популярных методов - выдергивание фраз или слов из контекста. Особенно это касается сложных, эмоционально болезненных тем.

- Наблюдайте. Даже периодичность вбросов может позволить разобраться, насколько правдивы те или иные сообщения. Вбросами могут заниматься целенаправленно группы людей. А у людей, как правило, есть график работы, - сообщают специалисты.

Таким образом, все просто: никакой фейк не будем помехой, если вы внимательны. Напомним, проверка на достоверность является одной из важных задач общественных наблюдателей на процедурах голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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