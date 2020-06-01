Самолет заменили: пассажиры рейса «Сургут — Тюмень» приземлилась в Рощино

Рейс «Сургут — Тюмень», который ранее вернулся в аэропорт вылета, приземлился в Рощино. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани Тюмени.

Напомним, ранее предыдущий борт совершил экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси. На борту самолета находилось 49 пассажиров и пять членов экипажа.

- Замененный борт приземлился в Тюмени в 22:17 по местному времени, - сообщают сотрудники тюменского аэропорта Рощино.

Добавим, что Уральское следственное управление на транспорте Следкома РФ уже проводит проверку в связи с инцидентом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.