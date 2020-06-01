Самолет, летевший в Тюмень, из-за неисправности с шасси вернулся в аэропорт Сургута

Самолет, вылетевший в Тюмень из аэропорта Сургута, вернулся в пункт отбытия. Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ проводят процессуальную проверку по факту авиационного инцидента с воздушным судном.

- По предварительным данным, 1 июня в 18:46 по местному времени из аэропорта Сургута взлетело воздушное судно АТР-72, выполняющее рейс по маршруту «Сургут-Тюмень». При наборе высоты не убралась стойка шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета, - пояснили в пресс-службе Уральского следственного управления.

Известно, что на борту самолета находилось 49 пассажиров и пять членов экипажа.

- В 19:00 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, - сообщают в сургутском аэропорту.

Сейчас следователи проводят мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.