Летний «Марафона детства» стартовал в Югре

Сегодня, 1 июня, в международный день защиты детей в ХМАО запланировано более 120 онлайн-событий: мастер-классы, спектакли, видеоуроки, викторины, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы.

Например, вместе с Сургутским театром можно будет пройти театральный квест, итоги подведут вечером. Галерея-мастерская художника Райшева объявит старт челленджа детских рисунков «Пусть всегда будет солнце»: его итогом станет онлайн-выставка рисунков участников.

Добавим, что итоги марафона детства в регионе подведут в ходе встречи губернатора ХМАО с некоторыми его участниками.

- Глава региона примет участие в интерактивной онлайн - программе «Дети рулят!», в ходе которой дети расскажут губернатору о своих увлечениях, успехах, смогут задать интересующие их вопросы, - уточнили в пресс-службе правительства Югры.