2020-05-27T18:34:00+03:00
Общество

За рубежом до сих пор находятся еще 287 югорчан

Соотечественникам оказывается содействие в возвращении
Руслан Савинов
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За рубежом до сих пор находятся еще 287 югорчанЗа рубежом до сих пор находятся еще 287 югорчанФото: pixabay.com
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Властями ХМАО совместно с федеральными органами власти ведется работа по возвращению домой граждан России, которые в период пандемии были вынуждены остаться за границей.

- Всего за период закрытых границ России в Югру вернулся 401 житель из Таджикистана, Индонезии, Турции, Азербайджана, США, Индии, Танзании, Сейшельских островов, Болгарии, Испании, Франции, Кипра, Таиланда, Непала, Вьетнама, Киргизии, Боснии и Герцоговины, - рассказали в оперштабе Югры.

Добавим, что в настоящее время за рубежом находятся еще 287 человек из Югры: им оказывается материальная поддержка и содействие в возвращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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