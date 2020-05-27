За рубежом до сих пор находятся еще 287 югорчан

Властями ХМАО совместно с федеральными органами власти ведется работа по возвращению домой граждан России, которые в период пандемии были вынуждены остаться за границей.

- Всего за период закрытых границ России в Югру вернулся 401 житель из Таджикистана, Индонезии, Турции, Азербайджана, США, Индии, Танзании, Сейшельских островов, Болгарии, Испании, Франции, Кипра, Таиланда, Непала, Вьетнама, Киргизии, Боснии и Герцоговины, - рассказали в оперштабе Югры.

Добавим, что в настоящее время за рубежом находятся еще 287 человек из Югры: им оказывается материальная поддержка и содействие в возвращении.