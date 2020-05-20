2020-05-20T18:52:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому положена президентская стимулирующая доплата, рассказал глава депздрава Югры

Алексей Добровольский прокомментировал вопросы медработников из Лянтора [видео]
Ирина Ромашкина
Поделиться:
В Югре избыток сотрудников, желающих работать с COVID-19. Скриншот видеоВ Югре избыток сотрудников, желающих работать с COVID-19. Скриншот видео
Изменить размер текста:

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский провел прямой эфир в своем Instagram сегодня, 20 мая. Основная тема – выплаты сотрудникам медицинских организации , которые работают с пациентами, зараженные новой коронавирусной инфекцией.

Глава депздрава ответил на вопросы югорских врачей и медперсонала.

– На сегодняшний день выплаты получили уже 2106 медицинских работников, и из них еще более 800 работников получили выплаты не только по 415, но и по 484 постановлению правительству, - акцентировал внимание Алексей Добровольский.

Он пояснил, что работа в медучреждениях Югры организована таким образом, чтобы максимально обезопасить сотрудников. Медиков разделили на тех, кто работают с пациентами с подозрением на коронавирус, и тех, кто предоставляет медицинские услуги населению.

– Сегодня мы видим избыток сотрудников, желающих работать с COVID-19. Но эти бригады должны быть разделены, – заявил он. – Если сотрудник даже в течение одного дня проработал в ковидном госпитале, то предусмотрены выплаты в полном объеме. Она не привязана к объему работы, она привязана к самому факту работы в этих условиях.

Отвечая на вопросы югорских медработников лабораторий, где проводятся анализы на COVID-19, Добровольский подчеркнул, что этим сотрудникам выдадут выплаты как медицинскому персоналу, а не как персоналу категории «прочие».

Врачи, медсестры поликлиник, которые осматриваются COVID-больных, лечащихся на дому, им выплаты положены в соответствии с 484 постановлению, пояснил глава департамента здравоохранения.

В ходе прямого эфира Алексей Добровольский упомянул о проблемной в Югре теме – о том, что в Ленторе сотрудникам местной больницы не выплатили федеральную доплату. Следком Югры организовал процессуальную проверку.

– Сегодня был в Ленторе. Подробно рассматривали оплату труда. Готов вернуться к этому вопросу. Трудно работать с анонимной заявкой, напишите в личку свои данные, – попросил Алексей Добровольский.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился выплатить стимулирующую доплату сотрудникам медучреждений, занятых в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Размер выплат для врачей составляет 80 000 рублей, для среднего медперсонала – 50 000 рублей, для младшего медперсонала – 25 000 рублей. Президентские выплаты положены сотрудникам скорой помощи: 50 000 рублей для врачей, 25 000 рублей для среднего медперсонала и водителей. На эти выплаты начисляется районный коэффициент, установленный в регионе.

aadobrovolskiiaadobrovolskii
Глава депздрава Югры Алексей Добровольский провел прямой эфир в своем Instagram. 20.05.2020
47 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Югорчанин избил полицейского
Югорчанин лишился почти 2,5 млн, когда вложил деньги в фейковую брокерскую компанию
В Урае взялись за несанкционированные свалки
Лось спровоцировал ДТП в Югре
На «Аллее выпускников» в Сургуте высадили яблони
Югорчанам объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара
Двух хантымансийцев осудят за сбыт наркотиков
Три школы в Ханты-Мансийске строятся с отставанием от графика
В Югре отменили особый противопожарный режим
В Югре добыта 12-миллиардная тонна нефти
Ребенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсацию
Сургутский район вновь в лидерах по приросту новых случаев заражения коронавирусом
Почти 300 нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районе
Югорчанин ударом ножу убил своего друга
Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России
Директор стройфирмы в ХМАО утаил от налоговой миллионы рублей
Власти ХМАО: «В регионе рождаемость в 2 раза превышает смертность»
Количество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличат
«Улицы победы» отремонтируют в Нижневартовске
Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание
Гостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограничений
В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти
Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ
Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе
Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт
Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещей
Воду в Нижневартовске станут очищать ультрафиолетом вместо хлора
В Октябрьский район назначили нового прокурора
Трасса в 4 полосы соединит Нефтеюганское шоссе и Сургут