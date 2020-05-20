Кому положена президентская стимулирующая доплата, рассказал глава депздрава Югры

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский провел прямой эфир в своем Instagram сегодня, 20 мая. Основная тема – выплаты сотрудникам медицинских организации , которые работают с пациентами, зараженные новой коронавирусной инфекцией.

Глава депздрава ответил на вопросы югорских врачей и медперсонала.

– На сегодняшний день выплаты получили уже 2106 медицинских работников, и из них еще более 800 работников получили выплаты не только по 415, но и по 484 постановлению правительству, - акцентировал внимание Алексей Добровольский.

Он пояснил, что работа в медучреждениях Югры организована таким образом, чтобы максимально обезопасить сотрудников. Медиков разделили на тех, кто работают с пациентами с подозрением на коронавирус, и тех, кто предоставляет медицинские услуги населению.

– Сегодня мы видим избыток сотрудников, желающих работать с COVID-19. Но эти бригады должны быть разделены, – заявил он. – Если сотрудник даже в течение одного дня проработал в ковидном госпитале, то предусмотрены выплаты в полном объеме. Она не привязана к объему работы, она привязана к самому факту работы в этих условиях.

Отвечая на вопросы югорских медработников лабораторий, где проводятся анализы на COVID-19, Добровольский подчеркнул, что этим сотрудникам выдадут выплаты как медицинскому персоналу, а не как персоналу категории «прочие».

Врачи, медсестры поликлиник, которые осматриваются COVID-больных, лечащихся на дому, им выплаты положены в соответствии с 484 постановлению, пояснил глава департамента здравоохранения.

В ходе прямого эфира Алексей Добровольский упомянул о проблемной в Югре теме – о том, что в Ленторе сотрудникам местной больницы не выплатили федеральную доплату. Следком Югры организовал процессуальную проверку.

– Сегодня был в Ленторе. Подробно рассматривали оплату труда. Готов вернуться к этому вопросу. Трудно работать с анонимной заявкой, напишите в личку свои данные, – попросил Алексей Добровольский.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился выплатить стимулирующую доплату сотрудникам медучреждений, занятых в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Размер выплат для врачей составляет 80 000 рублей, для среднего медперсонала – 50 000 рублей, для младшего медперсонала – 25 000 рублей. Президентские выплаты положены сотрудникам скорой помощи: 50 000 рублей для врачей, 25 000 рублей для среднего медперсонала и водителей. На эти выплаты начисляется районный коэффициент, установленный в регионе.