Резкий прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в Сургуте

В Югре лабораторно подтверждены 94 новых случаев заболевания коронавирусом в 10 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Ханты-Мансийский район – 6, Сургутский район – 33, Ханты-Мансийск – 8, Сургут – 29, Нефтеюганск – 1, Нижневартовск – 8, Мегион – 4, Нягань – 1, Радужный – 1, Лангепас – 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1847.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 7, 18-29 – 10, 30-49 – 55, 50-64 – 18, старше 65 лет – 4. По месту инфицирования: завозные - 12, из контактов в очагах - 69, в 13 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 20 случаев, с симптомами ОРВИ - 47 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 27.

Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 15 человек на ИВЛ, 25 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.