"Достаньте телефоны, зайдите в мой Instagram". В Югре учительница преподает историю в соцсетях

«Топ самых кровопролитных сражений в истории человечества» под песню Britney Spears «Criminal» отлично «зашел» подписчикам TikTok. Это можно судить по фидбэку: пост собрал 1254 лайка и 164 комментария. А как такой мультимедийный урок вам? В историческом Топе – Куликовская битва. Такой визуальный ряд, пожалуй, запомнится лучше, чем стандартный книжный.

Контент к уроку предложил пользователь TikTok @historymeme2, он представился ребятам как Nicolai II. А в комментариях ученики могут почитать отзывы соотечественников о материале учителя. Это одна из страниц, которую рекомендует к изучению 27-летняя учительница Виктория Попок своим ученикам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/771818" frameborder="0"></iframe> Урок в TikTok: югорские школьники получают знания в соцсетях.Югорская учительница истории Виктория Попок: "Если не можешь отвлечь ребенка от телефона своими книгами по истории, надо перейти в другой формат – идти к ним, в смартфон. Чтобы развлекаясь на своих платформах, они могли получать еще и полезную информацию".Ирина Ромашкина

На форуме "УТРО-2019" Виктория предлагала создать музей КМНС, однако Росмолодежь проект не оценила.

История в сторис

– Дети тянутся к молодому педагогу, они часто спрашивали, как найти меня в соцсетях. На личные страницы я детей не добавляю. Все-таки эти границы переходить не стоит: мы не друзья, мы – учитель и ученик. Чтобы не отталкивать детей я создала страницу и совместила приятное с полезным. Они хотели добавиться в друзья, и заодно я решила вопрос, как использовать социальные сети в качестве образовательного инструмента, – рассказала корреспонденту югорской «Комсомолки» учительница.

Виктория Александровна преподает историю 5-9 классах Сингапайской средней школы Нефтеюганского района ХМАО-Югры. Выглядит урок примерно так: «Достаньте телефоны и посмотрите видео по ссылке».

– Они все равно большую часть своего свободного времени проводят в соцсетях. Последнее время наиболее популярными у подростков стали TikTok и Likee. Они снимают видео на переменах, выкладывают туда. Заметив это, я проштудировала платформы, посмотрела, что очень многие учителя используют их не только в качестве развлечения, но и для образования. У меня нет творческой жилки, я не выкладываю видео. Но зато в своем Instagram выкладываю небольшую информацию, провожу в коротком виде тестирование в сторис. Там же можно посмотреть, кто и как ответил на вопросы, кто посмотрел, – поделилась педагогической методикой Виктория.

Теперь школьникам нескучно грызть гранит науки: на дом учительница задает снять трейлер в TikTok или Likee по изученному материалу в книге. Хочешь – не хочешь, а параграф изучишь. В коротком видео ученики излагают суть пройденной накануне темы.

«Домашка» в «ТикТоке»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/771808" frameborder="0"></iframe> Трейлер к учебнику истории восьмого класса.Ученик восьмого класса Сингапайской средней школы Нефтеюганского района ХМАО-Югры сдал домашнее задание по истории.

Идея нестандартно преподать историю пришла Виктории после знакомства с «Учителем года России 2019» Ларисой Арачашвили (г. Волгоград). Она приезжала в Нефтеюганский район с мастер-классом и вдохновила педагогов. Со слов Виктории, тогда учитель русского языка и литературы шокировала.

– «Мы на уроках литературы слушаем рэп». Что? Слушаете рэп? И она включила отрывок: действительно, звучал современный рэп, и потом она спросила автора. Оказалось, что рэпер спел то, что было написано Бродским. Она провела аналогии, что многие исполнители берут произведения классиков. И детям это нравится. И дети у нее тоже на уроках рэп пишут, читают сами. Классно же! Скажи: «Выучи стих на две страницы», он ответит: «Я не буду». Скажи: «Напиши рэп с использованием этих стихов», и ребенок с удовольствием этим займется. Все зависит от мотивации, – поняла Виктория Попок.

««Россия – моя история» – мой любимый интерактивный музей! В Тюмени ходила несколько раз, и была очень рада, когда его открыли в Сургуте! Я всем родителям и детям рекомендую!» – отозвалась о музее Виктория Попок. Фото героини статьи "ВКонтакте"

В конце марта югорской учительнице присвоили звание «Учитель года – 2020» в номинации «Дебют». Осенью выйти на всероссийский конкурс она не сможет – стаж уже превысит категорию дебютанток. В 2021 году педагог решила бороться в «высшей лиге» за звание «Учитель года России».

– Хочется делиться своим опытом, транслировать эту методику, потому что я вижу на своих детях, что это работает. Хочется, чтобы педагоги изменили свое восприятие. Многие, когда говоришь, что задаешь «домашку» в «ТикТоке», ругаются: «Они итак слишком много времени в телефонах проводят, а тут еще!». А что делать? Если не можешь бороться с сопротивлением, возглавь его! – Убеждена Виктория Попок. – Если не можешь отвлечь ребенка от телефона своими книгами по истории, надо перейти в другой формат – идти именно туда, к ним, в смартфон. Чтобы развлекаясь на своих платформах, они могли получать еще и полезную информацию.

О, «древний» Древний мир!

Учеба в соцсетях – это лишь часть авторской методики обучения, подчеркнула она. Сейчас, когда вся страна перешла на дистанционку, соцсети как инструмент стали школьникам большим подспорьем. Как и вся Югра, учителя Сингапая размещают задание на рекомендованном окружным департаментом образования платформах «Яндекс.Класс» и «Российская электронная школа». Но и тут Виктория Александровна выступила с инициативой.

– Я не люблю, когда меня заменяют. Дети ко мне привыкли. Им нравится, как подается информация. Когда детям скидываешь, например, на платформе «Яндекс.Класс» ссылку «Посмотрите этот видео урок», я все время переживаю, что дети не все поймут, нужно им разъяснить. Поэтому своим ребятам я рекомендовала установить эту платформу Discord, и мы общаемся в режиме видеоконференции, обмениваться голосовыми и текстовыми сообщениями, – раскрывает секреты мастерства педагог. – Это типа Skype, но Discord меньше весит и берет меньше трафика. Учитывая, что сейчас все в Интернете, он не очень хорошо работает.

По Discord Виктория готовит четверых учеников к ОГЭ. Такому обучению все школьники рады. Шутка ли: по доброй воле в восемь вечера собрать подростков на урок истории?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/771825" frameborder="0"></iframe> Уроки истории через Instagram."Если не можешь бороться с сопротивлением, возглавь его!" – Убеждена учитель истории Сингапайской средней школы Виктория Попок.Ирина Ромашкина

– Вчера, часов в восемь вечера, с девятиклассниками проходили тему «Великобритания в новое время. Экономический подъем». Сегодня утром с седьмым классом проходили «Реформация и контрреформация в Европе». В учебнике так написано бывает, что сложно воспринять информацию. Дети сейчас другие, а учебники с тех пор переиздаются, когда я еще училась в школе. Например, учебник по истории Древнего мира, наверное, еще с 1960-х годов. Еще просто переиздают каждые пять лет. И там все написано таким языком, который современным детям сложновато понять, – считает педагог. – Очень важная миссия педагога – объяснить детям сложные вещи простыми словами. Поэтому я предпочитаю видеоконференцию. То есть это тот же самый урок, только мы сидим не в классе, а каждый у себя дома за смартфоном.

Виктория Александровна не устает слушать язвительные шутки учеников о своем путешествии в Китай. Фото со страницы Виктории Попок "ВКонтакте"

Задачки на смекалку

Молодому учителю приходится отвечать и на насущные вопросы современников. Дети спрашивают, а как же сейчас складывается судьба всемирной истории? Каково экономическое благосостояние из-за коронавируса той же Европы?

– Я считаю, что учитель должен быть полит корректным: комментировать современную экономическую ситуацию я не имею полномочий, а высказывать свое мнение… Мнение учителя для учеников авторитетно. Поэтому я не имею право высказывать ученикам свое субъективное мнение. Потому что есть все-таки обстоятельства, которые я не знаю, например, которые в СМИ не высвечиваются, – рассудила педагог. – Иногда в шутливой форме отвечаю: «Как только Владимир Владимирович мне позвонит и объяснит, я с удовольствием вам расскажу, что он просил передать». Или по-исторически: «Историю начинают изучать спустя 30 лет после того, как прошло событие. Не раньше. Информация оседает только за этот промежуток времени. Еще 30 лет не прошло – вот через 30 лет поговорим».

А еще дети «отвешивают» любимому педагогу шуток про Поднебесную: летом 2019 года Виктория ездила в отпуск в Китай.

– Я хоть и не добавляю их в друзья, но они все заходят на страницу «ВКонтакте». И когда началась пандемия, стоило чихнуть или кашлянуть, они тут же напоминали мне, что я была в Китае, – смеется Виктория. – Дети любят шутить.

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