Культурная онлайн-программа на 8 апреля для югорчан на самоизоляции

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственный художественный музей Ханты-Мансийск. Что: Видео-рубрика «А знаете ли вы?». Когда: В течение дня. Где.

2. Театр-студия ПЕРФОРМАНС Пыть-Ях. Что: Инсценировка Николая Коляда «ЗОЛУШКА». Когда: 8 апреля 19.00. Где.

3. Центр национальных культур Нижневартовск. Что: Мастер-класс «Ак калфак». Когда: 08 апреля 16.00. Где.

4. Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева. Что: Презентация предметов музейного фонда «История одного экспоната». Когда: 08 апреля 16.00. Где.

5. Городская централизованная библиотечная система Ханты-Мансийск. Что: Сказочный атлас Ханты-Мансийска (Ролики из дополненной реальности). Когда: 08 апреля 15.00. Где.

6. Городской культурный центр «Планета» Нягань. Что: Мультимедийная викторина к 75-тилетию Победы. Когда: 08 апреля 16.00. Где.

7. Что: Творческий проект «Радио Планета». Когда: 08 апреля 15.00-17.00. Где.

8. Театр обско-угорских народов - Солнце Ханты-Мансийск. Что: Показ спектакля «Черная песня» 12+. Когда: 8 апреля в 19.00. Где.

9. Что: Онлайн-обзор «Читаем прозу Югры». Когда: 8 апреля 15.00. Где/