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Здоровье27 ноября 2021 20:01

Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 ноября 2021 года: ковидом переболели почти 90 тысяч человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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В Югре ковидом переболели почти 90 тысяч человек.

В Югре ковидом переболели почти 90 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 235 и составило 88 987 человек, 13 человек скончались (всего –1 673 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.

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