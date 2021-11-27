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Здоровье27 ноября 2021 11:30

Коронавирус в Югре, последние новости на 27 ноября 2021 года: заболели еще 235 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 27 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 ноября увеличилось на 235.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 ноября увеличилось на 235.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 ноября увеличилось на 235. Всего с начала пандемии ковид подхватили 88 987 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.