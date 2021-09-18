Под Ханты-Мансийском в болото упал гидросамолет с людьми. Фото: Ольга Крыльцова

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа разбился гидросамолет. На борту воздушного судна находились два человека.

– Крушение произошло в болото неподалеку от озера Глубокое. Оно находится в 85 километрах от города Советский, – прокомментировали инцидент в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО.

В настоящее время на место происшествия работают двадцать спасателей и шесть единиц техники. Ожидаются комментарии департамента здравоохранения ХМАО.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в тюменском аэропорту Рощино задержали рейс, который должен был лететь из областной столицы в Ханты-Мансийск. Воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр», которое регулярно осуществляет рейсы по данному направлению, вылетело, как и положено, однако из-за неполадок вернулось обратно. Причина возврата самолета – техническая неисправность. На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, шесть детей.

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