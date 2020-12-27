Губернатор Югры Наталья Комарова в преддверии Нового года посетила семью Давлетгореевых в Ханты-Мансийске. Ранее сын Рамили и Эльвира восьмилетний Радмир в рамках всероссийской акции «Елка желаний» нарисовал свою мечту – оказаться на море и поплавать с дельфинами. Глава округа решила исполнить мечту юного хантымансийца.– В письме мальчик нарисовал свое заветное желание. Он очень хочет побывать на море, поплавать с дельфинами. Радмиру с мамой подарила сертификат на санаторно-курортную путевку с прохождением курса дельфинотерапии в Евпаторию, - написала на своей странице в Инстаграм глава региона.Губернатор поинтересовалась у мальчика успехами в обучении – Радмир учится в первом классе, пожелала ему веселого Нового года, здоровья и успехов.Отметим, что за время реализации в Югре благотворительный проект собрал 100 желаний детей – подопечных югорских благотворительных фондов и одиноких пожилых людей.