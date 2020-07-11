Режим ЧС ввели в Югре: в округе тушат 12 природных пожаров

Сегодня, 11 июля, в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с действующими там шестью природными пожарами. Их площадь – более 2 000 гектаров. Это лишь половина пожаров, разгулявшихся в округе.

– По состоянию на 13:00 в Югре действует 12 природных пожаров, один локализован. Наиболее крупные природные пожары в Советском районе. Там сейчас действует два очага на площади 800 и 1100 гектаров, еще четыре - по 14-45 гектаров, – сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным спасателей, угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Пожары тушат 151 сотрудников разных инстанций – специалисты авиалесоохраны, добровольные пожарные формирования и пожарные команды ряда предприятий. Задействованы 10 спецмашин, в том числе воздушные суда.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Советского района ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами «в целях недопущения угрозы населенным пунктам и локализации огня».

– На данный момент тушение всех шести действующих природных пожаров, действующих на территории района, осуществляют подразделения авиалесоохраны и ряд пожарных команд предприятий. Два очага с утра уже были ликвидированы, еще один локализован. Основные усилия сейчас сосредоточены на двух наиболее крупных пожарах, – рассказал начальник Советского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Стеченко. – Ветреная жаркая погода способствует увеличению площади горения, но в сторону населенных пунктов распространения нет, подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности и обеспечивают охрану этих поселений.

Природные пожары тушат с помощью тяжелой техники и вертолетов с водосливными устройствами. С воздуха спасатели поливают водой о кромке пожаров. Ситуация находится на контроле правительства Югры.

Напомним, в Югре дневная температура превысила +30 градусов – эта жара является аномальной для северного региона, она и послужила причиной лесных пожаров.