2020-04-04T22:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 5 апреля 2020 г.: Наталья Комарова ответила на главные вопросы о коронавирусе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 5 апреля 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Коронавирус в Югре, последние новости на 5 апреля 2020 г.: Наталья Комарова ответила на главные вопросы о коронавирусеКоронавирус в Югре, последние новости на 5 апреля 2020 г.: Наталья Комарова ответила на главные вопросы о коронавирусеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В ночь с субботы на воскресенье мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 5 апреля 2020. Так, вчера губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела прямой эфир на своей страничке в «Инстаграм» и ответила на главные вопросы югорчан о коронавирусе. Приводим основные тезисы:

- Производство медицинских масок не покрывает возросший спрос, поэтому в аптеках не всегда можно найти маски и антисептики;

- Управляющие организации обязаны проводит санитарную обработку подъездов раз в день (график должен быть размещён в подъезде). При этом дезинфекция многоквартирников не должна повлиять на размер платы за «коммуналку».

- Санитарную обработку должны проводить и перевозчики, а местные власти должны контролировать эту работу.

- В Югре составили 69 административных протоколов, которые связаны с нарушением режима повышенной готовности, самоизоляции или карантина. Подробнее читайте в нашем материале.

- Работодатель обязан сохранить зарплату сотрудников, ушедших на вынужденную самоизоляцию с 30 марта по 30 апреля. В противном случае это является нарушением указа президента РФ.

- Для безопасности граждан приостановлена деятельность салонов красоты. При благоприятном развитии эпидемиологической обстановки планируется по отдельным направлениям отмена запрета на экономическую деятельность.

- В Югре сформировано 505 дежурных групп в детсадах, которые посещают 8,5 тысяч югорчан. С 6 по 30 апреля они продолжат свою работу. Ученики школ с 6 апреля приступят к обучению: у них начинается четвёртая четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 увеличилось до 19 человек
Омон «Стерх» в Сургуте отметил годовщину создания отряда
Инфекционный госпиталь для пациентов оборудовали в Нягани
Режим самоизоляции для югорчан продлили до 1 мая
Погода в Югре 5 апреля: мокрый снег и дождь
Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2020 года составляет 16 человек
Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляции
Директор школы Пыть-Яха оштрафован за нарушение сроков заключения контракта
В Нижневартовске сгорел гараж: внутри находились баллоны с пропаном, которые могли взорваться
Жителю Ханты-Мансийска, который транжирил чужие деньги, грозит 6 лет тюрьмы
Погода в Югре 4 апреля: на улице настоящая весна
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 апреля 2020 года составило 16 человек
От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды
Югорские города признали максимально комфортными для жизни
Окружная больница Сургута начала работать в режиме повышенной готовности
Санитарная обработка началась в Сургуте
Эксперты Югры дали прогноз на время весеннего половодья
В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей
Ателье Нижневартовска начали принимать заказы на пошив масок
Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме
Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистов
Сроки проведения закупок изменили в ХМАО
Мигрант убил пенсионерку в Сургуте
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции
Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками
Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток
Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье