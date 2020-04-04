Коронавирус в Югре, последние новости на 5 апреля 2020 г.: Наталья Комарова ответила на главные вопросы о коронавирусе

В ночь с субботы на воскресенье мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 5 апреля 2020. Так, вчера губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела прямой эфир на своей страничке в «Инстаграм» и ответила на главные вопросы югорчан о коронавирусе. Приводим основные тезисы:

- Производство медицинских масок не покрывает возросший спрос, поэтому в аптеках не всегда можно найти маски и антисептики;

- Управляющие организации обязаны проводит санитарную обработку подъездов раз в день (график должен быть размещён в подъезде). При этом дезинфекция многоквартирников не должна повлиять на размер платы за «коммуналку».

- Санитарную обработку должны проводить и перевозчики, а местные власти должны контролировать эту работу.

- В Югре составили 69 административных протоколов, которые связаны с нарушением режима повышенной готовности, самоизоляции или карантина. Подробнее читайте в нашем материале.

- Работодатель обязан сохранить зарплату сотрудников, ушедших на вынужденную самоизоляцию с 30 марта по 30 апреля. В противном случае это является нарушением указа президента РФ.

- Для безопасности граждан приостановлена деятельность салонов красоты. При благоприятном развитии эпидемиологической обстановки планируется по отдельным направлениям отмена запрета на экономическую деятельность.

- В Югре сформировано 505 дежурных групп в детсадах, которые посещают 8,5 тысяч югорчан. С 6 по 30 апреля они продолжат свою работу. Ученики школ с 6 апреля приступят к обучению: у них начинается четвёртая четверть.