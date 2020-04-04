2020-04-04T17:41:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляции

Публикуем последние новости о коронавирусе в Югре на 4 апреля 2020
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляцииКоронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: составлено 69 протоколов о нарушении самоизоляцииФото: Ирина Ромашкина
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На жителей Югры составлено 69 административных протоколов, которые связаны с нарушением режима самоизоляции, карантина или повышенной готовности. Об этом заявила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время онлайн-трансляции на своей страничке в «Инстаграме».

К примеру, в Сургуте нарушитель самоизоляции из Башкирии получил 15 тысяч рублей штрафа. Около 8 часов утра его поймали возле ж/д вокзала.

Также Наталья Комарова рассказала, что сегодня в регионе сформировано 505 дежурных групп в детских садах. Их посещают 8,5 тысяч юных югорчан — с 6 по 30 апреля группы продолжат свою работу, не нужно брать отпуск или оформлять больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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