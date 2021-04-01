Финансовая грамотность и хорошие новости: в Сургуте Новые люди помогут воплотить проекты развития

В Сургуте Новые люди помогут воплотить проекты развития. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Наверняка каждый не раз ловил себя на мысли, что знает, как сделать жизнь в родном городе лучше. А участники конкурса «Марафон идей» не просто смогли сформулировать конкретные предложения, но и защитили свои проекты перед жюри. Авторы лучших проектов получили деньги на воплощение своих идей.

Акцию «Марафон идей» запустила партия «Новые люди». В течение месяца партийцы собирали предложения со всей страны. За это время им поступило более 15 тысяч заявок, в том числе 122 – из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В итоге Новые люди получили полную картину того, что волнует людей из разных регионов, а участники проекта – возможность претворить свои инициативы в жизнь.

В финал конкурса в Сургуте прошли десять проектов. Они касались самых разных областей жизни. Так, Анастасия Карпенко предложила установить на городских улицах современные водонепроницаемые фонари. Свой проект она назвала «Светить каждому». По словам Анастасии Карпенко, в Сургуте остаётся немало «тёмных уголков», гулять по которым небезопасно, особенно в гололед.

А Исмаил Алескеров из Нижневартовска предложил открыть в своём городе школу актёрского мастерства.

«В Нижневартовске очень слабо развита творческая жизнь, так что это был бы прекрасный подарок городу», – поясняет участник «Марафона идей».

В итоге поддержку получили три проекта. Их авторы получат по сто тысяч рублей.

Александр Побережный, победив в конкурсе, планирует запустить информационный портал, который будет специализироваться на позитивных новостях, которых часто не хватает в обычных СМИ.

Екатерина Татаринская при финансовой поддержке партии обустроит площадку для детей с ограничениями по здоровью.

«Она поможет детям хоть немного укрепить мышцы и улучшить здоровье. Пока в городе я не видела ни одной площадки для маломобильных детей», – делится победительница «Марафона идей».

Еще одна инициатива касается курсов финансовой грамотности для старшеклассников и студентов – людей, которые только учатся самостоятельно распоряжаться деньгами. Автор проекта Иван Маликов намерен рассказать, как жить без кредитов – сам он в свои 24 года успел накопить на квартиру.

При этом Новые люди готовы поддержать и другие проекты, предложенные жителями Сургута. Партия подключит медийные ресурсы и сторонников, чтобы помочь воплотить лучшие идеи.

«Мы намерены продолжить работу над проектами, которые дошли до финала. Хотим, чтобы все они воплотились. Эти социально направленные инициативы потом можно воплощать в других городах не только Сибирского федерального округа, но всей страны», – говорит координатор политической партии «Новые люди» В СФО Алексей Рвачев.

Справка КП

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения «Новых людей» действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Станислав Романов