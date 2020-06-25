За покупку препаратов для похудения югорчанке грозит 12 лет тюрьмы

Стражи порядка Нефтеюганска получили информацию о том, что на территорию города поступают сильнодействующие вещества, свободный оборот которых в России запрещен. Для прекращения поступления были приятны оперативные действия.

Полицейские установили, что 30-летняя местная жительница на одном из сайтов в интернете заказала препараты для похудения.

- Внутри посылки, полученной с территории другого государства и изъятой правоохранителями, оказалось 26 банок, 41 блистер и 32 коробки с капсулами, - сообщили в пресс УМВД по ХМАО.

Химическое исследование показало, что изъятое вещество содержит в своем составе сильнодействующее соединение «Сибутрамин».

Теперь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

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