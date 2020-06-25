2020-06-24T20:42:38+03:00
Общество

Как День памяти и скорби прошел в Сургуте?

Часть мероприятий состоялась не только в веб-пространстве
Руслан Савинов
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Как День памяти и скорби прошел в Сургуте? Фото администрации города.Как День памяти и скорби прошел в Сургуте? Фото администрации города.
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В Сургуте накануне, 24 июня, проходили мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Одним из мест проведения первого события стал Речной порт.

- Именно отсюда на фронт ушли более 2,5 тысяч сургутян. В 4:00 у обелиска возложили цветы, а на воду спустили венок, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, на Мемориале Славы тем же утром от имени всех сургутян возложили цветы первые лица города.

Затем в 14:15 в Сургуте, как и во всех уголках России, память участников и героев войны почтили минутой молчания.

Однако из-за пандемии в рамках Дня памяти и скорби в городе почти все мероприятия прошли в онлайн – режиме:

- Сургутяне присоединились к виртуальной экскурсии на выставке «Фронтовые подруги». Для юных же жителей города актеры театра «Петрушка» отыграли спектакль «Теплый хлеб». Также прошли онлайн-акции: «Красная гвоздика», «Дети войны», «Свеча памяти», - сообщили организаторы мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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