В аэропорту Сургута работники спасли попавшего в капкан лисенка. Скриншот из видео.

Удивительная история спасения молоденькой лисицы, которая с капканом на лапе забрела на территорию Сургутского аэропорта, умилила всех работников воздушной гавани. Благодаря слаженной работе сотрудников животное будет жить, причем, в привычной для себя среде обитания, а именно - в лесу. Однако сначала зверьку нужно пройти лечение.

– В ходе патрулирования привокзальной площади сотрудники службы авиационной безопасности заметили рыжую гостью. Молодая лисица небольшого размера бегала по парковке аэропорта, поджимая переднюю лапу. Приглядевшись, работники увидели, что лиса бегает с капканом на лапе, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Сургута.

Раненого зверя поймал специалист-кинолог воздушной гавани Андрей Кипоренко. Вместе с коллегами они освободили лису от капкана и в специальной переноске доставили на осмотр к ветеринару для оказания медицинской помощи.

– Зверек и не сопротивлялся, вел себя спокойно и дружелюбно. После осмотра специалистом выяснилось, что это совсем молодая лисица, которой еще и года нет. Сейчас животное находится на лечении у частного специалиста, ведь в Сургуте нет центра реабилитации диких животных, – отметили в пресс-службе.

Сотрудники пообещали, что спустя несколько дней, когда с лапкой животного все будет в порядке, его обязательно отпустят на волю – в лес.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что В адрес сургутского управления природнадзора Югры поступила информация по факту содержания белой полярной совы в Зооветцентре «Мявчик и Гавчик» в поселке Нижнесортымский Сургутского района. Сову для лечения в зоответцентр принес гражданин, который нашел ее на месторождении, у нее было повреждено правое крыло и она не могла летать.

- Она просто несла письмо в Хогвартс и заблудилась. Сколько приключений. Надеюсь она поправится, - выразила свои эмоции подписчица паблика в социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Лосецкая.