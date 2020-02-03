Полярную сову спасли в Сургуте

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:21:36+03:00

Теперь о судьбе птицы позаботятся в экологическом центре

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Белая сова поступила для выздоровления в Сургут. Подробности сообщили в природнадзоре Югры.

- В адрес сургутского управления природнадзора Югры поступила информация по факту содержания объекта животного мира «Белая полярная сова» в Зооветцентре «Мявчик и Гавчик» в поселке Нижнесортымский, Сургутского района. Данную сову для лечения в зоответцентр принес гражданин, который нашел ее на месторождении, у совы было повреждено правое крыло и она не могла летать, - прокомментировали в региональном природнадзоре.

Инспекторы изъяли сову из зооветцентра «Мявчик и Гавчик» и передали на временное содержание - передержку в эколого-биологический центр в Сургуте. Известно, что данное учреждение соответствует всем требованиям, предъявляемым к условиям содержания полярной совы.

- Она просто несла письмо в Хогвартс и заблудилась. Сколько приключений. Надеюсь она поправится, - выразила свои эмоции подписчица паблика в социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Лосецкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU