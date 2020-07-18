Коронавирус в Югре, последние новости на 19 июля 2020: число заболевших достигло 13 741 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 19 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 247 и составило 13 741 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрированы случаи заболевания в 20 муниципальных образованиях.

По месту инфицирования: контактные установлены – 203, контакт уточняется – 44. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 60, с симптомами ОРВИ – 153, в бессимптомной форме заболевания – 34. Из всех лабораторно подтверждённых случаев 53 человека – на ИВЛ, 76 – в реанимации.

За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 490 человек (за весь период пандемии – 8164 человека).

За последние сутки в России выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 522 случая (24,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.