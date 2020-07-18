18 Июль 2020 2020-07-18T11:13:07+03:00

Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 247 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Югре на 18 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Югре на 18 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 247 и составило 13 741 человек.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрированы случаи заболевания в 20 муниципальных образованиях: Сургут – 45, Ханты-Мансийск – 31, Нижневартовск – 29, Лангепас – 23, Нягань – 21, Югорск – 15, Сургутский район – 13, Урай – 13, Когалым – 12, Нефтеюганск – 10, Радужный – 6, Советский район – 5, Мегион – 5, Нижневартовский район – 5, Октябрьский район – 4, Пыть-Ях – 3, Покачи – 3, Нефтеюганский район – 2, Кандинский район – 1, Березовский район – 1.

По месту инфицирования: контактные установлены – 203, контакт уточняется – 44. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 60, с симптомами ОРВИ – 153, в бессимптомной форме заболевания – 34. Из всех лабораторно подтверждённых случаев 53 человека – на ИВЛ, 76 – в реанимации.

За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 490 человек (за весь период пандемии – 8164 человека).

За последние сутки в России выявлено 6 234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 522 случая (24,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни . Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU