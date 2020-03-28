2020-03-28T06:52:47+03:00
Общество

Погода в Югре на 28 марта: снег, метель, плюсовая температура

Выходные в Югре будут пасмурными
Ирина Ромашкина
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На всех югорских реках – ледоставНа всех югорских реках – ледоставФото: Ирина Ромашкина
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В эту субботу, 28 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе днем – плюсовая температура, а ночью местами может понизиться до -10 градусов. Преимущественно западный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

По прогнозам синоптиков в регионе будет переменная облачность, местами небольшой снег, ночное понижение температуры воздуха чревато гололедицей. Ночью также обещают метель. Температура ночью будет колебаться на отметке термометра 0…-5 градусов, при прояснениях понизится до -10 градусов.

В окружной столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура - +2…+4 градуса, ночью похолодает до -3,-5 градусов.

В Сургуте днем будет -1…+1 градус, вечером возможен снег, ночью тмпература воздуха останется прежней – 0...+2 по прогнозам синоптиков.

В Югорске тоже облачно и тепло: днем +4...+6 градусов, ночью 0...+2 градуса.

В Белоярском пасмурно. Днем воздух прогреется до +2...+4 градусов, а ночью термометры покажут -1...-3 градуса.

В Лангепасе ожидается пасмурная погода, небольшой снег, возможен туман. Днем 0...-2 градуса, вечером и ночью синоптики обещают небольшой снег. Ночной воздух охладится до -3...-5 градусов.

На всех реках округа – ледостав, дополняет окружное управление МЧС.

28 марта – Александров день в народном календаре. Говорят, сегодня наступает разгар «волчьих свадеб». В лесу страшно воют волки и тревожат сон. Избавиться от страха можно, перевернув подушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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