Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 января 2022 года: среди детей выявлено 16 случаев COVID-2019

В Югре среди детей выявлено 16 случаев COVID-2019 за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 января 2022 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 105 и составило 96 566 человек, 8 человек скончались (всего – 2 031 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,11%, превышение среднеокружного показателя установлено в г. Покачи – 0,61%, в г. Нижневартовск – 0,35%, в г. Югорск – 0,3%, в Нижневартовском районе – 0,28%, в г. Мегион – 0,18%, в г.г. Урай и Белоярский – по 0,15%, в г. Нефтеюганск – 0,14%.

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 105 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в13 муниципальных образованиях ХМАО-Югры: в г. Нижневартовск зарегистрировано 44 случая, в г. Сургут - 10 случаев, в г.г. Нефтеюганск и Югорск – по 8 случаев, в г. Покачи – 7, в г.г. Урай и Мегион – по 6, в Нижневартовском районе – 5, в Советском районе и г. Нягань – по 4, в Белоярском районе, г.г. Когалым и Радужный – по 1.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 16 случаев, 18-29 лет – 11 случаев, 30-49 лет – 41 случай, 50-64 лет – 19, старше 65 лет – 18.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 99 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 4 случая завозных.

Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 16 случаев COVID-2019, среди рабочих – 18 случаев, среди служащих – 26, среди медицинских работников – 2, среди пенсионеров – 21. В категории «иные» установлено 22 случая.

В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 93 человек, диагноз «пневмония» поставлен 12 заболевшим.

За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 802 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 949 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 601 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.