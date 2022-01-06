Коронавирус в Югре, последние новости на 6 января 2022 года: заболело еще 105 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 января 2022 года увеличилось на 105. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 января 2022 года увеличилось на 105. Всего с начала пандемии ковид подхватили 96 566 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 802 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 949 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 601 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.