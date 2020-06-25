2020-06-25T09:29:13+03:00
Происшествия

Сургутянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

Мужчина предстанет перед судом за содеянное
Руслан Савинов
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Сургутянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиковСургутянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиковФото: pixabay.com
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46-летний безработный сургутянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. Правоохранители города уже утвердили обвинение по уголовному делу в отношении него. Мужчину обвиняют по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору», а также «Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления».

По данным следствия, злоумышленник на протяжении года с сентября 2018, вместе с неустановленным лицом занимались сбытом запрещенных веществ в Сургуте и Сургутском районе.

Он периодически получал через тайник наркотики, расфасовывал их на более мелкие партии и сбывал через «закладки».

В мае прошлого года при получении очередной партии, обвиняемый организовал наркобизнес, создав интернет – магазин, и привлек к распространению веществ двух знакомых.

Затем в сентябре 2019 года всех членов преступной группы задержали сотрудниками: из оборота изъяли около 2 кг наркотиков.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Добавим, мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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