2020-03-26T23:00:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Югре на 26 марта 2020: число заболевших увеличилось до четырех

Количество зараженных коронавирусом в ХМАО на 26 марта 2020 увеличилось до четырёх
Руслан Савинов
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Количество зараженных коронавирусом в Югре на 26 марта 2020: число заболевших увеличилось до четырехКоличество зараженных коронавирусом в Югре на 26 марта 2020: число заболевших увеличилось до четырех
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Число зараженных коронавирусом в Югре на 26 марта 2020 увеличилось до четырех: два новых случая официально подтверждены. Официальная информация об этом прозвучала сегодня, 26 марта, в ходе брифинга при участии представителей оперативного штаба региона.

По словам главы Управления Роспотребнадзора по Югре Майи Соловьевой, динамика у двоих госпитализированных положительная:

- Эти двое югорчанок находились за рубежом в течение последних двух недель. После прибытия в ХМАО они были взяты под наблюдение. Эти лица перешли на режим самоизоляции, сразу по прибытии у них уже были явные симптомы. Накануне результаты на коронавирус у них лабораторно подтвердились. Все, с кем они могли контактировать, тоже под наблюдением, - пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Майя Соловьева призвала жителей региона соблюдать режим самоизоляции. Также была отмечена необходимость строго придерживаться правил гигиены:

- Мойте руки не только тщательнее, но и чаще. По максимуму используйте дезинфицирующие средства, - порекомендовала она.

Известно, что пациентки прибыли из одной заграничной страны, но в разное время и между собой они не контактировали. Сейчас они находятся в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы.

В свою очередь директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что угрозы жизни заболевших нет:

- Их состояние стабильное, - заявил глава депздрава.

Подвел итог по ситуации с коронавирусом в регионе заместитель губернатора Югры Александр Тиртока:

- Пожалуйста, соблюдайте повышенные меры личной гигиены и санитарии. Обеспечьте также дезинфекцию повседневных предметов, например, дверных ручек. Рекомендации не такие уж и сложные, - отметил Тиртока.

Таким образом, на сегодняшний в ХМАО четыре зараженных коронавирусом. Напомним, первая заболевшая вернулась 11 марта из круиза по Европе, вероятно заражение произошло в Италии. Второй зараженный прибыл 16 марта транзитом из Москвы: он путешествовал по Австрии, Германии и Великобритании.

Всего за последние сутки в 18 регионах России подтвердили 182 новых случая COVID-19.

Подтвердились еще два случая коронавируса в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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