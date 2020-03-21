В Югре выявлен второй подтверждённый случай коронавирусной инфекции

21 Март 2020 2020-03-21T18:49:01+03:00

Информация об этом появилась на официальном сайте Роспотребнадзора

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Заболевшим оказался житель Сургута, который отдыхал в странах Евросоюза. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева..

Мужчина посетил Англию, Австрию, Германию, а затем вернулся в Сургут через аэропорт Москвы. по приезду он почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. мужчину поместили в бокс сургутской инфекционной больницы. Все контактные с ним люди установлены и взяты под наблюдение.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. В Югре это второй подтвержденный случай, на Ямале заболевших нет, в Тюменской области два случая. Всего на вечер 21 марта в России подтверждены 306 случаев заражения.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что зараженные посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU