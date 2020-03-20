Зараженная коронавирусом сургутянка вернулась из Италии

Югорский пациент, у которого подтвердился диагноз коронавирус, оказался пациенткой. Известно, что это уроженка Ноябрьска. Однако постоянное ее место жительства - Сургут. Информация об этом появилась в официальной группе правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

- Заболевшая прилетела в Сургут из Москвы. Недавно она вернулась из тура по Европе, последней страной посещения была Италия. Зная о неблагополучной ситуации с коронавирусом, по своему возвращению в Сургут, она проинформировала о своем пребывании за границей Роспотребнадзор. Долгое время женщина находилась в самоизоляции у себя в квартире, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

После сообщения женщины о возвращении из Италии, медицинские работники сразу взяли ее под контроль. Были сделаны соответствующие анализы, результат на коронавирус вскоре подтвердился.

- К данному моменту состояние заболевшей медики оценивают как нормальное. У пациентки легкие признаки ОРВИ в виде кашля, температура тела в норме., - сказал замдиректора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин.

- Здоровью югорчан ничего не угрожает, - подвели итог представители здравоохранения региона.