2020-03-20T07:41:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Зараженная коронавирусом сургутянка вернулась из Италии

Таинственный пациент оказался пациенткой
Поделиться:
Коронавирус прилетел в Сургут из Италии. Фото: Савинов Руслан.Коронавирус прилетел в Сургут из Италии. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Югорский пациент, у которого подтвердился диагноз коронавирус, оказался пациенткой. Известно, что это уроженка Ноябрьска. Однако постоянное ее место жительства - Сургут. Информация об этом появилась в официальной группе правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

- Заболевшая прилетела в Сургут из Москвы. Недавно она вернулась из тура по Европе, последней страной посещения была Италия. Зная о неблагополучной ситуации с коронавирусом, по своему возвращению в Сургут, она проинформировала о своем пребывании за границей Роспотребнадзор. Долгое время женщина находилась в самоизоляции у себя в квартире, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

После сообщения женщины о возвращении из Италии, медицинские работники сразу взяли ее под контроль. Были сделаны соответствующие анализы, результат на коронавирус вскоре подтвердился.

- К данному моменту состояние заболевшей медики оценивают как нормальное. У пациентки легкие признаки ОРВИ в виде кашля, температура тела в норме., - сказал замдиректора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин.

- Здоровью югорчан ничего не угрожает, - подвели итог представители здравоохранения региона.

Брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сколько длится инкубационный период коронавируса у человека
Вирус, попадая в организм человека, может проявить себя не сразу — у него есть инкубационный период, то есть промежуток времени между заражением и проявлением первых симптомов болезни. У COVID-19 он может больше, чем у гриппа и ОРВИ
Как устроено дистанционное обучение в школе во время карантина
В целях предотвращения коронавирусной инфекции во многих регионах России введен режим свободного посещения школ. А все московские школы с 21 февраля по 12 апреля в обязательном порядке закрываются на карантин. Но ученики напрасно обрадовались внезапно про
Новости 24
Комитет культуры и туризма Сургута возглавил Антон Акулов
Спортсмены ССУЗов Югры определили сильнейших
Лучших педагогов назвали в Югре
Погода в Югре 20 марта: мокрый снег, гололед и метель
Вход в ТРЦ Югры могут ограничить из-за коронавируса
Лучших автомехаников УрФО выявили в Сургуте
На двух югорских дорогах появились камеры автоматической фотовидеофиксации
У молодого человека в Нягани в кармане куртки нашли восемь грамм гашиша
Власти Сургута назвали главные итоги работы в 2019 году
Мегионцы выберут пространство для благоустройства
Водитель «КАМАЗа», по вине которого погибли двое, пойдет под суд
Молодой человек пропал без вести в Сургутском районе
Югра и Германия нашли новые направления сотрудничества
Волонтеров для помощи пожилым на случай карантина ищут в Югре
За 200 рублей юганский разбойник получил 8,5 лет особого режима
Полиция задержала урайца с граммом «соли»
У Нижневартовска появится собственный гимн
Губернатор ХМАО оценила потребность Сургута в детских садах