В Югре подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

Коронавирусная инфекция добралась и до Югры. Один югорчанин посетил страну с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, и теперь он пополнил ряды заразившихся. Это официально подтвердил Роспотребнадзор.

Ведомство опубликовало на своих официальных ресурсах полный перечень регионов, где за последние сутки обнаружили вирус. Из 52 зафиксированных случаев заражения, один пациент - югорчанин.

Пока не уточняется, в какой именно город ХМАО прибыл гражданин, зараженный вирусом. Однако известно, что сейчас пациент госпитализирован и находится в инфекционном боксе. Абсолютно все лица, с которыми контактировал заболевший, уже выявлены. За ними установлено медицинское наблюдение.

Также напомним, что всего к настоящему моменту в Югре под наблюдением находится 269 человек. Сегодня, 19 марта, в Югре ввели режим повышенной готовности к наступлению коронавируса. Для югорчан предусмотрен ряд мер поддержки, защиты и профилактики.

Жителям региона настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.