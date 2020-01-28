Переломы и сотрясение: Союз журналистов России заступился за избитого во время съемок на штрафстоянке журналиста из Сургута
За права сургутского журналиста Евгения Неупокоева вступился Союз журналистов России (СЖР). Мэтр отечественной журналистики Владимир Соловьев намерен в ближайшее время обратится к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование данного нападения под личный контроль. Информация об этом размещена на официальном сайте СЖР.
«Комсомольская правда – Югра» в выходные рассказывала о нападении на корреспондента телеканала «СургутИнформ-ТВ» в городе Сургуте.
Напомним, съемочная группа 24 января 2020 года создавала сюжет о работе штрафстоянок, расположенных на Нефтеюганском шоссе. Ранее на работу стоянок пожаловались сургутяне. По их словам, попавшие на штрафстоянку автомобили трудно забрать. Причины разные: то терминал не работает, то приходится подолгу ждать инспектора. При этом плата за место на этой парковке идет высокая.
Евгений Неупокоев пытался поговорить с кассиром, который не смог пояснить причину возникающих сложностей при возвращении автомобилей владельцам.
В момент, когда съемочная группа снимала видеоряд для сюжета, находившиеся рядом трое сотрудников штрафстоянки стали оскорблять журналиста и нецензурно выражаться в адрес телекомпании, где он работает.
Евгений решил задать несколько вопросов на камеру агрессорам. Случилась потасовка. Один из мужчин ударил корреспондента и выбил камеру из его рук, а остальные повалили журналиста на пол.
Корреспондент получил несколько переломов и сотрясение головного мозга. После случившегося пострадавший журналист обратился в правоохранительные органы. В следственном комитете Ханты-Мансийского автономного округа по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности».
Союз журналистов России напоминает о недопустимости препятствования с чьей-либо стороны профессиональной деятельности наших коллег.
- Мы будем следить за ходом расследования и при необходимости окажем пострадавшему журналисту юридическую помощь, - говорится на сайте СЖР.
В телекомпании «СургутИнформ-ТВ» рассказали, что их корреспондент Евгений Неупокоев в данный момент находится на больничном.
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В Сургуте следователи организовали проверку по факту избиения корреспондента «СургутИнформ-ТВ». Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, сообщение о нападении на журналиста появилось в местных средствах массовой информации, видео опубликовал нижневартовский телеканал «Мегаполис» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU