2020-01-28T13:37:05+03:00
Происшествия

Переломы и сотрясение: Союз журналистов России заступился за избитого во время съемок на штрафстоянке журналиста из Сургута

Один из мужчин ударил корреспондента и выбил камеру из его рук
Алена Кульмухаметова
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Переломы и сотрясение: Союз журналистов России заступился за избитого во время съемок на штрафстоянке журналиста из СургутаПереломы и сотрясение: Союз журналистов России заступился за избитого во время съемок на штрафстоянке журналиста из СургутаФото: pixabay.com
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За права сургутского журналиста Евгения Неупокоева вступился Союз журналистов России (СЖР). Мэтр отечественной журналистики Владимир Соловьев намерен в ближайшее время обратится к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование данного нападения под личный контроль. Информация об этом размещена на официальном сайте СЖР.

«Комсомольская правда – Югра» в выходные рассказывала о нападении на корреспондента телеканала «СургутИнформ-ТВ» в городе Сургуте.

Напомним, съемочная группа 24 января 2020 года создавала сюжет о работе штрафстоянок, расположенных на Нефтеюганском шоссе. Ранее на работу стоянок пожаловались сургутяне. По их словам, попавшие на штрафстоянку автомобили трудно забрать. Причины разные: то терминал не работает, то приходится подолгу ждать инспектора. При этом плата за место на этой парковке идет высокая.

Евгений Неупокоев пытался поговорить с кассиром, который не смог пояснить причину возникающих сложностей при возвращении автомобилей владельцам.

В момент, когда съемочная группа снимала видеоряд для сюжета, находившиеся рядом трое сотрудников штрафстоянки стали оскорблять журналиста и нецензурно выражаться в адрес телекомпании, где он работает.

Евгений решил задать несколько вопросов на камеру агрессорам. Случилась потасовка. Один из мужчин ударил корреспондента и выбил камеру из его рук, а остальные повалили журналиста на пол.

Корреспондент получил несколько переломов и сотрясение головного мозга. После случившегося пострадавший журналист обратился в правоохранительные органы. В следственном комитете Ханты-Мансийского автономного округа по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности».

Союз журналистов России напоминает о недопустимости препятствования с чьей-либо стороны профессиональной деятельности наших коллег.

- Мы будем следить за ходом расследования и при необходимости окажем пострадавшему журналисту юридическую помощь, - говорится на сайте СЖР.

В телекомпании «СургутИнформ-ТВ» рассказали, что их корреспондент Евгений Неупокоев в данный момент находится на больничном.

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В Сургуте следователи организовали проверку по факту избиения корреспондента «СургутИнформ-ТВ». Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, сообщение о нападении на журналиста появилось в местных средствах массовой информации, видео опубликовал нижневартовский телеканал «Мегаполис» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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