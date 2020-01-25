25 Янв. 2020 2020-01-25T08:41:59+03:00

Видео: в Сургуте жестоко избили журналиста, снимавшего программу о работе штрафстоянок. Фото: скриншот с youtube

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В Сургуте следователи организовали проверку по факту избиения корреспондента «СургутИнформ-ТВ». Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, сообщение о нападении на журналиста появилось в местных средствах массовой информации, видео опубликовал нижневартовский телеканал «Мегаполис».

Известно, что происшествие произошло 24 января во время съёмок телевизионной программы о работе штрафстоянок, которые находятся на Нефтеюганском шоссе в Сургуте.

Следователи дадут оценку действиям мужчин, которые причинили корреспонденту телесные повреждения. Также будет дана юридическая оценка, в том числе, о наличии состава преступления по факту воспрепятствования законной профессиональной журналистской деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU