Рыбный бизнес: мошенница из Югры вогнала в миллионные долги свердловчан

След мошенницы, которая обманула предпринимателей города Урай Ханты-Мансийского автономного округа на 3 млн рублей, обнаружился в Екатеринбурге. Пока полиция искала преступницу на Кавказе, она «промышляла» в уральской столице. Свердловчане «пожертвовали» внушающей доверие женщине миллионы рублей.

Миллионы на торговле рыбой

В редакцию «Комсомольской правды-Югры» обратились две постоянные читательницы из Екатеринбурга. Женщины рассказали, как вместо успешного бизнеса и радужных перспектив, они стали должниками перед банками. На выгодное дело их уговорила любезная и щедрая Людмила – бывший офицер МВД, а ныне предприниматель. Именно так рассказывала о себе сотрудница хостела и бизнес-вумен жителям Уральской столицы. Людмиле поверили восемь свердловчан, которые передали ей 5 миллионов рублей.

Предприниматель Людмила оказалась мошенницей Заремой. Фото предоставлено читателями

Кредит на развитие

Алина Яковлева (имя изменено прим. ред.) познакомилась с Людмилой в начале 2018 года благодаря собственному небольшому делу – услугам маникюра. Девушка часто в поисках клиентов размещает на бесплатном сайте объявлений рекламу. На ее предложение и откликнулась Людмила. Женщина пригласила Алину в хостел «Народный», расположенный на улице Чкалова, где она проживала. Услуги мастера пришлись по нраву заказчице, и Алина вновь и вновь приезжала с маникюрным чемоданчиком к постоянной клиентке.

Многочасовая работа с ногтями не может проходить в молчании. Алина и Людмила живо общались, рассказывали о своей жизни, занятиях, увлечениях и мечтах. Уже через пару месяцев клиентка стала называть любимого мастера не иначе как «доченька».

Татьяна узнала, что муж Алины занимает неплохую должность в одном из банков. В ответ новая знакомая поделилась, что ее родовые корни идут из Греции. Зовут ее Николаис Людмила Захаровна. Ранее она служила в МВД, а по выходу на пенсию ушла в выгодный бизнес – торговлей рыбой. Временно решила пожить в хостеле Екатеринбурга, а чтобы время и деньги даром не терять, она устроилась на руководящую должность в гостинице, где проживала, не бросив прибыльный бизнес. Дружеские отношения с владельцами хостела позволили предпринимательнице привозить сотни килограммов рыбы в помещения отеля.

Девушке она рассказала, что поставки лосося идут с Приморского края, закупает она его там по 400 рублей за килограмм, продает постоянным поставщикам за 700 рублей за кило, чистый доход с одного килограмма рыбы выходит 200 рублей, только нужны большие объемы.

- Бизнес выгодный. Миллионы ворочаю, поверь, - уверяла Алину Людмила. И скромный мастер маникюра искренне в это верила. Да и не могло быть по-другому. Контейнеры с лососем регулярно разгружались у хостела «Народный». Сама предприниматель всегда была при деньгах, носила дорогие золотые украшения.

Девушка призналась, что сама крайне недоверчива. Деньги в долг отдает крайне редко, скорее в исключительных случаях родственникам и то под расписку. Она не решилась сама заняться бизнесом и вверять деньги малознакомому человеку.

- Я отличный продажник, а не предприниматель. Могу предложить услугу в лучшем виде, а вот возиться с документацией, быть руководителем - не мое это. Да и возиться с рыбой не хотелось, - рассказывает свердловчанка.

Работа клиента и мастера маникюра редко проходит в молчанииФото: pixabay.com

Подозрительная Алина не решилась на совместный бизнес, а вот ее мужа Людмиле, к несчастью, удалось уговорить.

В июне 2018 года ее супруг передал постоянной клиентке жены 1000000 рублей, которые взял под высокий процент в банке. Деньги должны были вернуться с лихвой, но Людмила исчезла, оставив молодую семью с кредитным бременем.

Бонус в виде десятков килограмм лосося

Свердловчанка Анастасия Белова (имя изменено прим. ред.) познакомилась с «королевой» рыбного бизнеса, когда жила в хостеле «Народный». По ее словам, приятная блондинка Людмила занимала в этой гостинице руководящую должность, была на хорошем счету у владельцев и даже занималась воспитанием их 12-летнего сына.

Анастасия вспоминает, что как-то Людмила была крайне возмущена отношением учителей к хорошему мальчику и даже ездила в школу на «разборки».

Постоялица хостела Настя была крайне удивлена обилием лосося в небольшом здании. Людмила щедро раздавала бонусы по 20-30 килограмм дорогой рыбы в одни руки. Люди брали и верили: рыбное дело идет на ура у успешной бизнес-вумен.

Во время проживания Анастасии в хостеле произошел небольшой конфуз: у одной из проживающих внезапно исчез паспорт. Никто не придал тогда этому значение, а зря.

Вскоре Людмила заметила живой интерес к ее делу у Насти и взяла ее в оборот. Свердловчанка неожиданно для себя отдала в развитие несуществующего рыбного бизнеса 500 тысяч взятых в кредит рублей. Радужные перспективы закончились, когда блондинка Люда пропала, ее телефон был в не зоны действия сети.

"Бизнес выгодный. Миллионы ворочаю.."Фото: Татьяна Коркина

Деньги отданы добровольно

Один за другим в течение двух недель в полицию Екатеринбурга поступило восемь заявлений о мошенничестве. Все они были идентичны: люди передали деньги некой Людмиле на развитие рыбного бизнеса. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. Подробности, как «обрабатывала» каждого свердловчанина ушлая торговка рыбой, пострадавшие узнавали друг от друга. Что удивительно, ни по одному из заявлений не было возбуждено уголовное дело.

Видя бездействие полиции, обманутые уральцы сами начали расследовать преступление.

Супруг Алины, имея доступ к базам, выяснил, что Людмила даже не имеет сим-карт на свое имя. Какая либо информация о женщине вообще отсутствовала. Зато удалось связаться с ее родственниками с юга России, которые заявили, что также являются пострадавшими.

При дальнейшем общении молодые супруги из Екатеринбурга поняли, что родня Людмилы попросту пытается выяснить ход дела и оборвали контакт.

Также Яковлевым удалось собрать список пострадавших людей и выяснить, куда и как осуществлялись поставки лосося.

С изложенными на двух листах наводками Алина пришла к следователю, где вместо помощи услышала:

- Вы же сами добровольно передали деньги. Бестолку возбуждать уголовное дело, нам его вернут из прокуратуры или СКР за отсутствием состава преступления, - заявил ей следователь.

Факт того, что пострадавших 8 человек и сумма ущерба переваливает за 5 миллионов, полицию не заинтересовал.

Кроме того, по словам девушки, она столкнулась с откровенным хамством.

- Вы в какой стране живете? Никто и ничего вам не вернет, - заявил Алине страж правопорядка.

В течение полутора лет пострадавшим от действий мошенницы из полиции приходили отписки, а в начале декабря 2019 года пришло уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Семья Яковлевых уже смирилась и с кредитом, и с бездействием полиции, как вдруг в середине декабря Алине позвонил следователь и поделился тем, что мошенница, которая обманула уральцев, задержана полицией Ханты-Мансийского автономного округа. Более подробной информации он дать не может, соблюдая тайны следствия.

Зайдя на официальный сайт полиции, Алина узнала, что их знакомая рыботорговка на самом деле не Людмила, а ранее судимая за мошенничество Зарема и она находится в федеральном розыске с 2017 года за аналогичные преступления в Югре. То есть, в момент, когда преступницу искали по всей России, она находилась в соседнем регионе и работала в хостеле по поддельным документам.

След в Югре Впервые о Зареме Темировой югорские полицейские услышали летом 2017 года, когда в дежурную часть один за одним стали поступать заявления от шести жителей города Урай о совершении в отношении них мошенничества. Следователям пострадавшие рассказали, что продавщица рыбы на местном рынке предложила им очень выгодный бизнес.

Мошенницу задержали в городе Урай. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Разговорчивую и улыбчивую продавщицу рыбы на рынке любили покупатели. Вскоре своим самым частым клиентам женщина предложила поставку оптовой партии рыбы лососевых пород по привлекательной цене. Рыбу, по ее заверениям, без труда можно реализовать в розницу. Урайцы согласились с условиями сделки и внесли 100% предоплату. В течение нескольких месяцев Людмила-Зарема под различными предлогами не только откладывала поставку оплаченного товара, но еще и занимала у предпринимателей деньги в долг, а потом и вовсе уехала из города. На тот момент обманутые лишились в общей сумме более 3 миллионов рублей. Оперативники выяснили, что злоумышленница проживала в Урае с вымышленным именем. Личность удалось установить благодаря особой примете: на плече у женщины имелась татуировка.

Мошенницей оказалась уроженка Ставропольского края 1969 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение девяти аналогичных преступлений и в 2010 году освободилась из мест лишения свободы, отбыв наказание, назначенное судом. В отношении злоумышленницы в июле 2017 года урайскими полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и она объявлена в федеральный розыск. - В декабре 2019 года сотрудниками уголовного розыска полиции Урая при содействии коллег из МВД России по Карачаево-Черкесской Республике местонахождение подозреваемой установлено, более двух лет она скрывалась от следствия в Черкесске. В настоящее время гражданка доставлена в Урай и по решению суда заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по шести эпизодам противоправной деятельности, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сменила цвет волос и имя

Пока полиция Югры работает с задержанной злоумышленницей, вернемся в Екатеринбург. Среди пострадавших свердловчан была и сотрудница хостела «Народный» Нина. Женщина отдала «подруге» Людмиле полмиллиона рублей.

Нина рассказывает, что у Людмилы не было паспорта. Женщина уверяла, что потеряла его и ходит с временной справкой. На работу владельцы гостиницы взяли приятную Люду без проблем. Претензий к ее работе не возникало и отношения с руководством были более, чем просто рабочие.

После того, как Людмила исчезла, Нина в числе других пострадавших обратилась в полицию, но ей также было отказано в возбуждении уголовного дела.

В декабре 2019 года сотрудница хостела узнала, что мошенница задержана. Взглянув на фото преступницы, Нина обомлела, Людмила-Зарема из яркой блондинки превратилась в брюнетку – точную копию бывшей постоялицы, у которой исчез паспорт.

На данный момент следователи Югры устанавливают, каким образом злоумышленнице удавалось так долго скрываться в России. При задержании у нее были обнаружены небольшая сумма денег и золотых украшений, к которым Зарема испытывала особую страсть. Также известно, что часть денег предприимчивая рыботорговка перевела на счета в иностранные банки.

Будут ли возбуждены уголовные дела по заявлениям пострадавших из Екатеринбурга и приобщены к одному уголовному делу в Югре – пока не известно. Получить оперативно комментарий от УМВД по Свердловской области нам не удалось. Был направлен запрос в полицию, ответ на который должен поступить в течение 30 рабочих дней.