Югра стала примером гармонизации межнациональных отношений

С десяток лет назад Югра не могла похвастаться стабильной обстановкой в межнациональной сфере. Большое количество приезжих, прибывших осваивать регион, стычки на религиозной и национальной почве, высокий уровень этнической преступности, активность различных радикальных группировок – все это казалось нерешаемой проблемой. Однако сегодня достижения властей округа на этом поприще высоко оценены на федеральном уровне. Что позволило решить проблему – в материале «Комсомольской правды».

Работа команды

На полях Всероссийского форума национального единства со стороны экспертов не раз звучали похвалы в адрес югорских властей. Так, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, давая оценку уровню межнациональных отношений в Российской Федерации в целом и в Югре, заявил, что существуют объективные показатели, по которым определяется состояние межнациональных отношений как в стране в целом, так и в каждом регионе.

- Это, прежде всего, отношение населения к этому вопросу. Сегодня почти 80 процентов жителей нашей страны считает отношения между людьми разных национальностей положительными, доброжелательными и благополучными. Это очень важно, если учесть, что еще несколько лет назад таких жителей было чуть больше половины, - сказал он.

Стоит отметить, что в Югре процент жителей, которые положительно оценивают межнациональную обстановку, сложившуюся в округе, выше, чем в целом по стране – 86%. По словам Магомедова, социологические исследования, которые проводились в округе показали, что жители округа в списке проблем состояние межнационального согласия ставят на 10-15 место.

- Значит, эта проблема уже перестала волновать, люди оценивают ситуацию стабильно и не видят угроз. Это результат большой работы губернатора Натальи Комаровой, ее команды, тех людей, которые занимаются межнациональными отношениями. Мы приводим эту работу как пример того, как можно в изначально не очень благополучной ситуации добиться успехов, если системно, со стратегией госнацполитики проводить работу, применять современные методы, - прокомментировал заместитель руководителя администрации президента РФ.

Кстати, ежегодно в Югре фиксируется увеличение миграционных потоков. Как отметила Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, сравниться в этом с Югрой может только Подмосковье и еще несколько регионов России.

- В них каждый год приток мигрантов увеличивается на 10 процентов. И регион достойно справляется с этой нагрузкой, - отметила Маргарита Лянге.

Достойный пример

Все эти достижения Югры стали эталоном для других регионов России. Причем установить добрососедские межнациональные отношения в Ханты-Мансийском округе позволили сразу несколько факторов, как внешних, так и внутренних.

К внешним можно отнести технический прогресс в виде повсеместного проникновения широкополосного Интернета. Это повлекло за собой в том числе прогрессивные изменения в общественном сознании, открыл границы и позволил людям мыслить более глубоко. Тем временем, югорские власти внутри региона последовали путем бескомпромиссного отношения к любым проявлениям межнациональной агрессии и создали условия для адекватного межнационального и межконфессионального диалога. В итоге с поддержкой силовых структур и органов гражданской власти удалось последовательно ликвидировать очаги напряжения и стабилизировать ситуацию.

Эксперты считают, что в Югре есть очень много интересных практик, которые должны стат известны представителям других регионов. Фото admhmao.ru

По сути, проведение на территории Югры такой масштабной площадки, как Всероссийский форум национального единства, - уже признание региона лидером в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Предпосылки к этому сформировались задолго до этого события.

- Целый ряд крупных событий в сфере государственной нацполитики за последний год прошли именно здесь. Это и Совет при президенте по межнациональным отношениям, и мероприятия в рамках международного года языков коренных народов. В Югре есть очень много интересных практик, которые мы хотели, чтобы стали известны представителям других регионов, - заявил по этому случаю Магомедсалам Магомедов.

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, также отметил, что в Югре был реализован ряд мер, который вывел регион на лидерские позиции в этой деятельности.

- Особенно выделяется грантовая поддержка некоммерческим организациям на реализацию проектов по укреплению гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений. В 2018 году она оказана 25 организациям, трем была присуждена премия губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений», - привел он пример.

На перспективу

Работа в направлении развития межэтнических отношений – один из KPI губернаторов. Поэтому правительство округа решило совершенствовать все принятые меры дальше. Созданные условия – это утвержденный в Югре в 2018 году Региональный стандарт в области межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма (документ, который выстраивает и систему управления, и распределение целей, задач, ответственности за эту политику и модельную) и модельная муниципальная программа. Кроме того, с 2019 года в округе введен единый порядок поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций округа – «Грант губернатора».

- Конкурс станет дополнительным стимулом для реализации проектов по социально значимому для региона направлению «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка коренных малочисленных народов», - прокомментировал Дмитрий Орлов.

Модельную муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма» эксперты обозначают в качестве одной из наиболее успешных практик округа. Как объяснила губернатор Югры Наталья Комарова, на современном этапе решения вопросов межнационального согласия и этнокультурного развития органы местного самоуправления должны сыграть важную роль. По ее словам, в законодательстве РФ закреплена персональная ответственность руководителей регионов за состоянием дел в этой сфере.

- Совершенно очевидно, что любая программная задача, каждая цель достигается каждодневной работой людей, которые проживают в деревне, в селе, в городе. В этой связи очень важно создать условия для муниципального, регионального управления этими целями и задачами, - сказала она.

Губернатор признала, что принятые решения – новые, поэтому рано говорить о том, что они принесли эффект.

- Я надеюсь, что внедрение этих механизмов и способов работы в области нацполитики создадут нам условия для того, чтобы считать регион модельным для распространения лучших практик. Югра как модель Российской Федерации – в России проживает 190 народностей, а у нас 124. Нам очень важно показывать хорошие оценки, чтобы это транслировалось на Российскую Федерацию, - резюмировала Наталья Комарова.

СПРАВКА «КП»

Напомним, Югра принимала Всероссийский форум национального единства с 8 по 10 октября. Его участниками стали свыше 900 человек из 41 региона России.