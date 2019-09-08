За ходом выборов в Югре следят общественники

До завершения выборов в Югре осталось меньше двух часов. Как только стукнет восемь вечера, все избирательные участки закроются и начнется подсчет бюллетеней. Пока же от жителей автономного округа ждут дальнейшей активности в выражении своей гражданской позиции. Напомним, выборная кампания затронула лишь часть территорий Югры. Сегодня югорчанам предстоит выбрать глав в пяти сельских поселениях, а также одного депутата окружной думы и 29 городских парламентариев. Работает 72 избирательных участка в Когалыме, Покачах, Мегионе, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Сургутском, Белоярском, Кондинском, Октябрьском, Советском, Березовском и Ханты-Мансийском районах.

По данным на 18.00 явка в Югре составляла 24,4%. Успело проголосовать более 25 тысяч человек. Самая высокая явка была отмечена в Болчарах Кондинского района, где проголосовало больше половины жителей – 62%.

За ходом голосования на протяжении всего единого Дня голосования внимательно следят общественные наблюдатели, а также мониторинговая группа общественных помощников уполномоченного по правам человека.

Как отметила председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова, которая осмотрела и оценила несколько участков в Белом Яру, наблюдатели там очень активны в выполнении своего гражданского долга, причем им никто не платить за это. Также она отметила, что в целом выборы в населенном пункте проходят спокойно, но есть ряд проблем, над которыми предстоит еще поработать. Так, избирательным участкам не хватает взаимодействия с управлением социальной защиты по Сургуту и Сургутскому району. Это отражается в работе с маломобильными группами населения.

- Нужно корректировать списки людей с инвалидностью, поэтому участниками избирательного процесса обязательно должны быть работники соцзащиты. Я отражу этот момент в своих рекомендациях, - подчеркнула она.

На избирательных участках в Югре работают волонтеры. Фото: Правительство Югры

Недочеты в работе с маломобильными группами населения высказала и уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова. Она выезжала с проверкой в Покачи. По ее словам, обстановка на всех участках – как в помещениях, так и вне их - спокойная и доброжелательная, ни у одного из избирателей не были нарушены права, жалоб не поступало. Тем не менее, на участке, который находится в школе №4 были выявлены проблемы с доступной средой – для маломобильных групп населения не предусмотрен ступенькоподъемник.

- Этот момент обязательно войдет в мои рекомендации, чтобы в будущем такого не повторилось. На этом участке не было среди голосующих избирателей с ограниченными возможностями здоровья, но ведь могли и быть. Кроме того, отмечу недостаточную подготовку волонтеров по работе с маломобильными группами населения, хотя среди них были и вполне уверенные добровольцы, - прокомментировала ситуацию Наталья Стребкова.

По итогам представители общественности заполнят оценочные листы и внесут свои предложения в адрес избирательной комиссии. Это необходимо, чтобы в следующую выборную компанию предусмотреть все и максимально улучшить условия для граждан, в том числе, связанные с удобствами для маломобильных групп населения.