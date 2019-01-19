Где в Югре можно окунуться в купели

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Купания в иорданях начались еще накануне вечером.

Где и когда пройдут богослужения и можно будет окунуться в прорубь в Югре? Будет ли ограничено движение транспорта? Чем еще заняться на досуге?

По информации пресс-службы правительства ХМАО-Югры, жителей округа 19 января ожидают следующие мероприятия.

Ханты-Мансийск

С 12:00 до 00:00 горожане смогут набрать воды и окунуться в проруби:

2 купели будут вырублены для купания и прорубь — для набора воды. Будут установлены 2 палатки для переодевания и 2 палатки для купания. Жители и гости города смогут согреться бесплатным горячим чаем.

Добраться до места можно на машине — у поклонного креста будет подготовлена стоянка на 500 мест — и на общественном транспорте. Движение автобусов и маршрутных такси — от остановки «Главпочтамт». Интервал движения — 15 минут. Расписание — ЗДЕСЬ. После 00:00 движение транспорта на организованную территорию прибрежной зоны Иртыша будет прекращено.

Фото с сайта правительства Югры

Кроме того, для жителей города подготовлена программа «Морозная сказка в крещенские дни», 19 и 20 января в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа»

Вы узнаете много нового и интересного о культуре народов Севера – ханты и манси, познакомитесь с традиционными промыслами коренных жителей. Также в программе — традиционная экскурсионная программа «На земле обских угров».

Сургут

Где окунуться в купели?

— собор Преображения Господня,

— храм Георгия Победоносца,

— храм Николая Чудотворца,

— храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,

— храм святителя Луки Крымского, — временный храм в честь Святой Троицы,

— карьер в пойме реки Саймы.

Нижневартовск

До 22:00 — омовение в купелях — мужской и женской — на реке Оби.

Для удобства граждан рядом с прорубями установят теплые палатки для переодевания. Погреться можно будет в двух автобусах на набережной. Желающим предложат горячий чай.

Взять крещенскую воду можно:

— рядом со стоянкой у храма Рождества Христова (ул. 60 лет Октября, 68),

— на территории храма в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона (ул. Маршала Жукова, 21),

— на территории храма святителя Николая Чудотворца в поселке Солнечном,

— на территории храма Блаженной Матроны Московской (ул. Чапаева, 44).

С 10:30 и до окончания мероприятий (примерно до 23 часов) будет перекрыто движение автотранспорта по проезду Куропаткина и улице Г.И. Пикмана.

Фото с сайта правительства Югры

Нефтеюганск

На протоке Юганская Обь будут построены 2 купели — мужская и женская, установлены пункты обогрева, а вокруг купелей с трех сторон — ограждения от ветра.

Нягань

Купель традиционно оборудуют в Восточном микрорайоне. Для удобства горожан на водоеме будут установлены палатки, где можно переодеться и согреться.

Мегион

По традиции на реке Меге в районе дома № 16 (ул. Сутормина) будет обустроена крещенская купель с обогреваемыми кабинками для переодевания.

Когалым

На реке Ингуягун обустроят 2 крещенские купели — в районе набережной возле храма Успения Пресвятой Богородицы, вторая – неподалеку от храма святой мученицы Татианы. Для удобства купели оборудуют подмостками и обогреваемыми кабинками для переодевания.

19 января движение автотранспорта ограничат:

— с 05:30 до 23:00 будет запрещен проезд от ул. Дружбы Народов, 17 до ул. Югорской, 28,

— с 08:00 до 14:00 движение будет ограничено от ул. Комсомольской, 10а до перекрестка с ул. Береговой и до ул. Дружбы Народов, 60 (СКК «Галактика»).

Урай

На берегу реки обустроят купель для обряда омовения. Окунувшимся предложат горячий чай и вкусная выпечка. Планируется также организовать работу бани.

Радужный

По традиции на набережной протоки реки Аган будет обустроена крещенская купель с обогреваемыми кабинками для переодевания.

Югорск

Добраться до места купаний можно на автобусе № 6Б. Для пассажиров, следующих до музея (вне зависимости от места посадки) и обратно, проезд будет бесплатным. График движения —ЗДЕСЬ.