2018-12-29T18:29:01+03:00
Происшествия

ДТП под Нефтеюганском: ситуацию контролирует губернатор Югры Наталья Комарова

В правительстве уже прошло экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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ДТП под Нефтеюганском: ситуацию контролирует губернатор Югры Наталья КомароваДТП под Нефтеюганском: ситуацию контролирует губернатор Югры Наталья Комарова
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В Ханты-Мансийске экстренно состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке один вопрос - ДТП на 817 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, где столкнулись грузовик с пассажирским автобусом, а затем еще три автомобиля. В итоге шесть человек погибли, еще 18 получили травмы.

Одно из поручений Комаровой – мобилизовать всех ответственных должностных лиц и работать в таком режиме до разрешения ситуации. Все действия выполнить в полном объеме. ГИБДД должна быть в состоянии повышенной готовности в отношении магистральных трасс, проходящих через регион.

- Ситуация на дорогах Югры нуждается в пристальном внимании. Я сегодня лично проезжала по этой трассе. И хочу обратить внимание на то, что водители ведут себя очень агрессивно, часто нарушая правила дорожного движения. При этом автомагистрали на сегодняшний день очень перегружены. Такая обстановка будет как минимум до 2 января. В этой связи необходимо усиление мер по обеспечению безопасности на дорогах, - подчеркнула глава региона.

Среди погибших по предварительным данным, двое погибших — жители Уфы, один человек из Отрадного, 1 — из Краснодара, личности еще двоих устанавливаются.

ДТП под Ханты-Мансийском. На месте происшествия уже работают сотрудники СКР. Фото очевидцев

ДТП под Ханты-Мансийском. На месте происшествия уже работают сотрудники СКР. Фото очевидцев

Шесть пострадавших направлены в Нефтеюганскую районную больницу, шесть – в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу и еще шесть - в Пойковскую больницу. Состояние 12 человек оценивается как средне-тяжелое.Для оказания специализированной помощи по профилю нейрохирургия, из Сургутской клинической травматологической больницы направлено два специалиста.

Для оказания экстренной психолого-психиатрической помощи пострадавшим и их родственникам направлены две специальные бригады Сургутской клинической психоневрологической больницы и Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив.

ТП под Ханты-Мансийском. Пострадавших приняли три больницы Югры. Фото очевидцев

ТП под Ханты-Мансийском. Пострадавших приняли три больницы Югры. Фото очевидцев

В Нетфтеюганском районе в главном управлении МЧС региона открыта «горячая линия» по телефону 8 3467 397 777, сообщили в штабе правительства Югры.

На место происшествия также выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты аппарата следственного управления окружного управления Следственного комитета России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, авария произошла сегодня, 29 декабря, на 817 км федеральной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск. По предварительным данным, водитель МАЗа выехал на встречную полосу и столкнуся с пассажирским автобусом, где ехали вахтовики.

ДТП под Ханты-Мансийском. Уже открыта «горячая линия» для родственников пострадавших. Фото очевидцев

ДТП под Ханты-Мансийском. Уже открыта «горячая линия» для родственников пострадавших. Фото очевидцев

ДТП под Нефтеюганском.

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