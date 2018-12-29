2018-12-29T17:13:01+03:00
Происшествия

Шесть погибших и 13 раненых: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус с грузовиком

На месте трагедии работают спасатели, медики и полицейские
Марина АНТОНОВА
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Шесть погибших и десять раненных: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус, два грузовика и легковушкаШесть погибших и десять раненных: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус, два грузовика и легковушка
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Страшная авария произошла сегодня, 29 декабря, в Югре. На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск грузовик МАЗ столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП погибли шесть человек, не менее тринадцать получили травмы. После этого столкновения еще три автомобиля, среди которых один грузовик, пытались экстренно затормозить и тоже попали в аварию.

ДТП произошло в 16.45 на 820 километре в Нефтеюганском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Уже установлено, что автобус принадлежал одной из компаний региона и перевозил вахтовиков.

На месте трагедии сейчас работают спасатели, полицейские, врачи Медицины катастроф. Пострадавших экстренно госпитализируют в больницу Нефтеюганска.

По предварительным данным полиции округа, водитель МАЗа по непонятной причине выехал на встречную полосу, где в этот момент шел автобус. В итоге среди погибших два человека из грузовика и четыре - из автобуса. Пока установлена личность водителя МАЗа, это мужчина 1973 года рождения. Работы на месте происшествия продолжаются, информация еще будет уточняться и дополняться.

Напомним, что в декабре 2016 года на этой же трассе между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском грузовик столкнулся с автобусом, в котором ехали 30 детей и четверо взрослых. В результате ДТП 11 детей и один взрослый погибли.

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