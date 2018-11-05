5 Нояб. 18:17 2018-11-05T18:33:25+03:00

Обрушение моста в Югре могло произойти во время демонтажа конструкций. Фото: предоставлено очевидцами КП

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Обрушение моста в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры могло произойти во время демонтажа конструкций старого моста подрядчиками. Об этом «Комсомольской правде – Югра» сообщили в пресс-службе Правительства Югры. Губернатор округа Наталья Комарова уже поручила оказать содействие для того, чтобы решить ситуацию и оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

В ХМАО обрушился мост.

Тем временем, в МЧС по ХМАО-Югре уточнили информацию о ЧП. По информации ведомства, сообщение об обрушении неэксплуатируемого моста в Нефтеюганском районе недалеко от населенного пункта Каркатеевы поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 16.55 местного времени.

- Движение автотранспорта не нарушено, осуществляется в обычном режиме по действующему мосту, находящемуся рядом. На месте происшествия работает 37 специалистов экстренных служб с применением 16 единиц специальной техники. Причины происшествия устанавливаются следственной оперативной группой, - подчеркнули в ведомстве.

На месте находятся спецслужбы. Фото: соцсети

Следователи ХМАО-Югры, которые находятся на месте происшествия, возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/676473" frameborder="0"></iframe> В Югре рухнул мост с людьми.Старая конструкция не выдержала веса тяжелых грузовиков и обрушилась вместе с людьми и техникой

Подключилась и прокуратура, которая организовала свою проверку. По поручению прокурора Югры Нефтеюганский межрайонный прокурор лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Во время проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц. Исполнение поручения и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.

Вид на обрушившийся мост в ХМАО.

Напомним, сегодня вечером, 5 ноября, в Нефтеюганском районе обрушился старый мост, который находился на реконструкции. В результате ЧП два человека погибли, семеро пострадали – сейчас они находятся в нефтеюганской больнице.

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Появился список погибших и пострадавших при обрушении моста в ХМАО. В момент трагедии на переходе трудились рабочие, которые восстанавливали дорогу. Что именно стало причиной обрушения пока не известно, сейчас на месте работают спасатели. После к изучению деталей приступят следователи (подробнее)