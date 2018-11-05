Два человека погибли и семь пострадали в результате обрушения старого моста в Югре

5 Нояб. 16:36 2018-11-05T18:28:09+03:00

Восемь человек пострадали в результате обрушения моста в ХМАО-Югре

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По предварительным данным, два человека погибли и семь пострадали в результате обрушения старого моста неподалёку от посёлка Каркатеевы Нефтеюганского района ХМАО-Югры. Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение на пульт диспетчера поступило в 16.43 местного времени (14.43).

Обрушение моста. Фото: предоставлено очевидцами КП

- Мост находится на реконструкции, не действует, - сообщили в ведомстве. – Рядом с обрушившимся мостом есть ещё один, новый. Из-за обрушения движение по действующему мосту не перекрывалосью

Обрушение моста в ХМАО. Фото: предоставлено очевидцами КП

В МЧС отметили, что все пострадавшие – работники бригады, осуществлявшие ремонт моста; также в момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ. Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что точное количество пострадавших сейчас уточняется следователями Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

В Нефтеюганском районе обрушился мост. Фото: предоставлено очевидцами КП

В настоящее время на место ЧП выехали спецслужбы – 16 единиц спецтехники МЧС и 37 человек личного состава. Очевидцы сообщают, что сейчас движение в сторону Каркатеево затруднено.

В ХМАО обрушился мост.

Обрушение моста в ХМАО. Фото: предоставлено очевидцами КП

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