Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 ноября 2021 года: ситуация стабилизируется

Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 25 ноября 2021 года. В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За день больше всего выявлено ковид-положительных пациентов в Нижневартовске - 59 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 44 случая, 18-29 лет – 23 случая, 30-49 лет – 103 случая, 50-64 лет – 43, старше 65 лет – 31. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 237 случаев, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 4 случая завозных. Среди детей зафиксировано 44 случая COVID-19, среди рабочих – 51, среди служащих – 56 заболевших, среди медицинских работников – 9, среди пенсионеров – 48. В категории «иные» подтверждено 45 случаев.

Состояние 180 пациентов по-прежнему тяжелое, 117 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в Югре от коронавируса скончались 13 человек и вылечились 206 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 434 393 случая коронавируса. За день зафиксировано 1 240 летальных исходов и полностью выздоровели 36 682 человека. За весь период выписано по выздоровлению 8 126 376 человек и умерли 267 819 человек.

Из последних новостей: в Югре наблюдается стабильное снижение заболеваемости COVID-19. Пока самая неблагополучная ситуация с распространением коронавируса складывается в Урае. Управление Роспотребнадзора по Югре сообщает, что за последнюю неделю увеличился рост заразившихся коронавирусом среди детей и пожилых. А руководитель Депздрава Югры опроверг информацию о нехватке коек для пациентов с коронавирусом. По словам Алексея Добровольского, во всем округе развернуты 2 813 ковидных коек, заняты 1 896, свободны 917 - более чем достаточно.