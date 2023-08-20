В отремонтированном спорткомплексе «Жемчужина Югры» обрушился потолок

В Нефтеюганске частично обрушился потолок в центре «Жемчужина Югры». Фото: телеграм-канал главы Нефтеюганска

В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок. Это подтвердила глава города Эльвира Бугай. Оказывается в тренажерном зале «Жемчужина Югры» - так называется один из самых крупных спорткомлексов региона, произошло частичное разрушение гипсокартонной конструкции потолка. Несущие конструкции в порядке, а помещение обесточили. К счастью, пострадавших в инциденте нет.

Фото: страница главы Нефтеюганска в соцсети

Как уточнила Эльвира Бугай, причиной стало провисание системы вентиляции, из-за нарушения крепежных элементов воздуховода.

- На территории спорткомплекса проведено обследование помещений, рабочие приступили к демонтажу поврежденного потолка. Тренажерный зал продолжит функционировать сразу после завершения всех необходимых ремонтных работ - рассказала глава города.

Отметим, что год назад спортцентр закрыли для посетителей из-за технического состояния здания. Тогда, из-за риска ЧС решили ввести режим повышенной готовности, чтобы привести ремонт кровли и несущих деревянных конструкций здания. В учреждении начали выполнять ремонт и в конце декабря власти отменили режим повышенной готовности. В дальнейшем постепенно начали открывать некоторые локации центра. С 1 августа 2023 года нефтеюганцы смогли посещать обновленные аквапарк, спортивный зал, зону банно-оздоровительного комплекса.

Фото: телеграм-канал главы Нефтеюганска

Перед этим глава города лично проверила ход ремонта спортивного центра и рассказала, что подрядчик заканчивает текущий ремонт здания и наладку противопожарной защиты. В основном бассейне завершались работы клееных деревянных конструкций, параллельно шел ремонт чаш бассейнов. Все работы планировали закончить до 10 октября.

Жители города шокированы произошедшим и считают, что центр проще и вовсе снести чем ремонтировать.

- Надо переименовать "Жемчужину Югры" в "Черную Дыру" или "Бермудский треугольник" - пишет одна из жительниц города.

Вчера, 19 августа 2023 года, комиссия по общественному контролю по делам молодежи и спорта при Общественном совете Нефтеюганска совершила посетила в спорткомплекс, предупредив о запланированном визите Директора учреждения. По их информации, потолок в тренажерном зале обрушился вместе с перекладиной. До этого тренажерный зал работал и его посещали люди, включая детей с ОВЗ, которые занимались физической культурой.

- Во время осмотра обнаружены многочисленные лужи в спортивном зале, образовавшиеся в из-за протекания кровли. В тренажерный зал комиссию не впустили, причины назвали следующие: отсутствие ключей, ключи только у руководства, у администратора и охраны нет ключей от тренажерного зала (что также является нарушением) - рассказали представители общественного Совета города.

Также они отметили, что тренажерный зал спортивного комплекса опечатан. Несмотря на лужи в спортивном зале людей активно принимает аквапарк, а в бассейне продолжается ремонт. Общественники негодуют и считают, что посещение спортивного комплекса не безопасно для горожан.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что жители Нижневартовска боятся, что разрушение здания школы №3 может привести к трагедии. А в мэрии заверили, что разрушение фасада школы не представляет опасности.