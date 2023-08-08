Жители Нижневартовске боятся, что разрушение здания школы №3 может привести к трагедии

Фото: МБОУ "Средняя школа №3" Нижневартовск

В Нижневартовске дети боятся идти в разрушающуюся школу, а администрация города не видит серьезных проблем, но при этом собирает специальную комиссию для обследования здания. Тема, связанная с разваливающейся школой в соцсетях и СМИ обсуждается уже несколько дней. Изначально вопрос поднял, по всей видимости, кто-то из родителей или учеников, опубликовав анонимный пост в одном из местных телеграм-каналов.

Фото: телеграм-канал ЧП Нижневартовск

- Нет, это не зона СВО. Это всего лишь третья школа Нижневартовска, где сами дети боятся ходить рядом со школьными объектами, из-за вероятности падение кирпичей. «Дыры» в кирпичной кладке и создает возможную угрозу жизни детей уже не первый год. Хотелось бы услышать официальный комментарий наших профильных ведомств. Или ждём трагедии? - пишет аноним.

Жителям города такое состояние образовательного учреждения явно не понравилось, свое возмущение они выразили в комментариях под постом.

- Когда рухнет и не дай Бог завалит кого-то, тогда сразу разберутся, прям сразу - написал один из пользователей.

Кстати, этой школе уже давно требуется ремонт не только снаружи, но и внутри. Здание сдали в эксплуатацию в 1983 году. Но при этом в прошлом году, а точнее в апреле 2022 года, комиссия не обнаружила следов разрушения несущей стены здания и определила, что необходимо выполнить частичный ремонт кровли с устройством гидроизоляции, ремонт и восстановление кирпичной кладки стен фасада, гидроизоляции деревянных частей чердачного помещения. Но почему-то за год никаких действий предпринято не было. А до начала нового учебного года остается уже меньше месяца.

Фото: телеграм-канал ЧП Нижневартовск

- При резких перепадах температуры наружного воздуха и таянии снега под воздействием воды, стекающей с кровли здания, происходит разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки фасада здания. Выполнение ремонта включили в реестр на выделение денежных средств на 2024 год. При наличии дополнительного финансирования произведут текущий ремонт. На фотографии запечатлен фасад школы со двора, а пешеходные дорожки находятся на безопасном расстоянии от здания. Вход в школу расположен с другой стороны здания - пояснили ситуацию в администрации города.

Людей же такой ответ не устроил, а особенно возмущены родители учеников, которым приходится учится в таких условиях.

- Моя школа. За 20 лет ничего не поменялось. Уже дети наши ее заканчивают и мы закончили все тоже. Вы внутри эту школу еще не видели - пишут в комментариях горожане.

Фото: телеграм-канал ЧП Нижневартовск

Из-за гнева общественности администрация Нижневартовска все же вновь отреагировала на происходящее, опубликовав сообщение о том, что работы по ремонту школы включены руководством школы и департаментом образования в число первоочередных. Специалисты определили, что необходимо провести частичный ремонт кровли и восстановить облицовочный слой кирпичной кладки на фасаде. Представители департамента отметили, что текущая ситуация не повлияет на образовательный процесс и никакой опасности для учеников или работников школы не несет.

- Департамент образования, администрация школы обратили внимание на существующую проблему с кровлей и фасадом здания, вследствие чего была собрана комиссия, проведено комиссионное обследование. Хотелось бы отметить, что в состав комиссии входили не только представители образовательной организации департамента образования, но также представители проектного института, представители подрядных организаций, которые выполняют данные виды работ, представители обслуживающих организации и, соответственно, по результатам этого обследования было принято решение о необходимости текущего ремонта фасада здания и частичного ремонта кровли здания. Опасности для учащихся работников школы данное здание никакое не представляет - прокомментировал заместитель директора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов.

Контроль за выполнением работ будут проводить в том числе общественники и родители школьников.

Напомним, что похожая проблема уже обсуждалась в Нижневартовске, но касалась она обрушения кирпичного фасада местного детского сада «Успех». Тогда в мэрии также не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши детсада. А в ответ на сообщение горожан власти сообщили, что летом сделают ремонт кровли здания и приведут в порядок фасад учреждения.